EA FC 27 dévoile déjà son gameplay dans son premier trailer. Les fans seront ravis de découvrir que la nouveauté tant attendue sera bel et bien de la partie.

C'est le grand moment pour la branche sportive d'Electronic Arts. EA FC 27 sort un premier trailer qui donne un avant-goût du gameplay et du mode The Grounds, le fameux monde ouvert qui avait leaké. Et si, pour une fois, les joueuses et les joueurs avaient droit à un vrai renouveau de la formule ? On vous fait découvrir les premières images et les nouveautés annoncées.

EA FC 27 se dévoile cette fois en images avec du gameplay

La compétition reprendra cet automne dans EA FC 27. Le traditionnel jeu de foot d'Electronic Arts sort du vestiaire pour vous donner un aperçu concret de l'expérience qui vous attend avant de retourner s'échauffer. Bien sûr, on ne s'étonnera pas de revoir les équipes du monde entier avoir renouvelé leur licence, même si certaines ligues semblent de nouveau manquer à l'appel, à l'instar du Brésil.

Même s'il ne révèle pas encore toutes ses subtilités, EA FC 27 fera la part belle au FUT. On remarque aussi que ce nouvel épisode s'inscrit dans la continuité de FC 26 en termes d'authenticité. Ce premier trailer de gameplay met l'accent sur la technique et la plus grande précision dans les gestes. Autant d'éléments qui pourront être mis à profit dans les modes traditionnels, mais aussi le tout nouveau, The Grounds.

The Grounds, le monde ouvert devient réalité dans EA Sports FC 27

La nouveauté qui retient le plus notre attention avec ce trailer d'annonce, c'est le mode The Grounds d'EA FC 27. Après des mois de rumeurs et de leaks, on a enfin la confirmation que le jeu proposera un monde ouvert. Qui plus est, il pourra se vivre en multijoueur, pour vivre des matchs à chaque coin de rue avec vos amis.

Cela veut aussi dire que c'est le retour du street football dans EA FC 27. Alors qu'on en a plus vu depuis des années, le dernier épisode en date avait même fait l'impasse sur la Volta. Tenez-vous prêts pour de nouveaux défis, tout cela sous la supervision de Kylian MBappé qui fait office de mentor dans cet épisode. Mais, plus encore, ce mode marque le grand retour d'Alex Hunter, le perso de l'ancien mode histoire de la saga.

Le premier PEGI 16 pour la licence

C'est maintenant confirmé. Avec le reveal d'EA FC 27, on sait désormais que le jeu a obtenu une classification PEGI 16 en Europe. Cela signifie qu'il est recommandé à partir de 16 ans, et non plus 3 ans, comme ça a toujours été le cas. Ce changement intervient alors que le Pan European Game Information a décidé de sanctionner plus sévèrement les productions qui comprennent des loot boxes, assimilées à des mécaniques de casino.

Quand sortira EA FC 27 ?

Vous vous posez forcément la question. Même si chaque année le nouveau jeu de foot d'Electronic Arts débarque à la rentrée, on a tout de même besoin de connaître la date pour savoir quand on pourra concrètement mettre le pied sur le terrain. À présent, on sait qu'on pourra compter sur EA FC 27 dès le 25 septembre 2026, ou le 18 septembre en early access.

Sur quelles plateformes pourra-t-on jouer au prochain jeu de foot EA Sports ?

Quand on a une licence aussi populaire que celle-là, on espère pouvoir y jouer quelle que soit notre plateforme de prédilection. Ça tombe bien, car EA FC 27 sera disponible un peu partout dès cet automne. S'il faudra certainement attendre pour une version Nintendo Switch, vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur :

PS4 et PS5

XBOX ONE et Series X|S

PC (via l'EA App, Steam et l'Epic Games Store)

Quelles sont les éditions de EA FC 27 ?

Si vous guettez EA FC 27 pour septembre prochain, vous aurez le choix entre trois éditions différentes. Selon votre budget et les contenus qui vous intéressent, à vous de faire votre choix, en sachant qu'il y a des promos sur les éditions premium avant la sortie :

Standard , 79,99 €

, 79,99 € Ultimate , 109,99 €

, 109,99 € Ultimate Plus, 159,99 €