EA FC 27 présente la liste de ses meilleurs joueurs mondiaux à quasiment un mois de la sortie. C'est un Français qui arrive en tête chez les hommes, une Anglaise chez les femmes.

Avant de retrouver EA FC 27 sur consoles et PC le 25 septembre 2026, l'éditeur dresse le classement de ses 27 meilleurs joueurs et 27 meilleures joueuses de foot à l'international. Le top rassemble les athlètes du ballon rond qui ont marqué la saison dernière, à l'instar de Michael Olise, Nuno Mendes ou encore Khadija Shaw. Qui arrive au sommet chez les hommes et chez les femmes avec un score de 91 ?

Comme les précédents épisodes, FC 27 s'appuie sur les statistiques réelles des joueuses et des joueurs pour rendre l'expérience in-game la plus authentique possible. Ainsi, Electronic Arts tend à refléter le plus précisément possible le mercato actuel à l'aide d'analyses des matchs de la saison passée. Si les évaluations peuvent évoluer en cours de route selon les performances, nous avons dès à présent une bonne idée du top des footballeurs du prochain jeu.

Ainsi, si Alexia Putellas reste en tête chez les femmes avec sa moyenne de 91, il y a du changement chez les hommes. Certaines personnalités voient leur évolution réelles se concrétiser dans le jeu. Par exemple, Michael Olise prend 4 points par rapport à EA FC 26. Au sommet du classement, le Français Kylian Mbappé s'impose aux côtés de son rival norvégien Erling Haaland, tous deux avec une moyenne de 91 également. Electronic Arts prévoie d'autres révélations dans la semaine par ligue, mais rappelons que certaines ne sont pas représentées dans le jeu, à l'instar de la ligne brésilienne toujours exclusive à eFootball.

Qui sont les meilleurs joueurs de foot du monde dans FC 27 ?

Kylian Mbappé (91 - ST) | Real Madrid Erling Haaland (91 - ST) | Manchester City Rodri (90 - CDM) | Manchester City Ousmane Dembélé (90 - ST) | Paris Saint-Germain Vitinha (90 - CM) | Paris Saint-Germain Harry Kane (90 - ST) | FC Bayern München Michael Olise (90 - RM) | FC Bayern München Pedri (90 - CM) | FC Barcelona Lamine Yamal (90 - RW) | FC Barcelona Thibaut Courtois (90 - GK) | Real Madrid Jude Bellingham (90 - CAM) | Real Madrid Gabriel (89 - CB) | Arsenal Gianluigi Donnarumma (89 - GK) | Manchester City Bruno Fernandes (89 - CAM) | Manchester United Khvicha Kvaratskhelia (89 - LW) | Paris Saint-Germain Nuno Mendes (89 - LB) | Paris Saint-Germain Willian Pacho (89 - CB) | Paris Saint-Germain Lionel Messi (89 - CAM) | Inter Miami Vinícius Júnior (89 - LW) | Real Madrid Jan Oblak (88 - GK) | Atlético Madrid Declan Rice (88 - CDM) | Arsenal William Saliba (88 - CB) | Arsenal Virgil van Dijk (88 - CB) | Liverpool Achraf Hakimi (88 - RB) | Paris Saint-Germain João Neves (88 - CM) | Paris Saint-Germain Joshua Kimmich (88) (CDM) | FC Bayern München Luis Díaz (88 - LM) | FC Bayern München





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Qui sont les meilleures joueuses de foot du monde dans FC 27 ?

Alexia Putellas (91 - CM) | London City Lionesses Aitana Bonmatí (90 - CM) | FC Barcelona Khadija Shaw (90 - ST) | Manchester City Caroline Graham Hansen (89 - RW) | FC Barcelona Mariona (89 - CM) | Arsenal Ewa Pajor (89 - ST) | FC Barcelona Claudia Pina (89 - LW) | FC Barcelona Temwa Chawinga (89 - LM) | Kansas City Current Mapi León (88 - CB) | London City Lionesses Patri Guijarro (88 - CDM) | FC Barcelona Yui Hasegawa (88 - CDM) | Manchester City Klara Bühl (88 - LM) | FC Bayern München Alessia Russo (88 - ST) | Arsenal Sophia Wilson (88 - ST) | Portland Thorns FC Melchie Dumornay (88 - ST) | OL Lyonnes Barbra Banda (88 - ST) | Orlando Pride Debinha (87 - CAM) | Kansas City Current Irene Paredes (87 - CB) | FC Barcelona Kadidiatou Diani (87 - RM) | London City Lionesses Rose Lavelle (87 - CAM) | Gotham FC Sakina Karchaoui (87 - CM) | Paris Saint-Germain Vivianne Miedema (87 - CAM) | Manchester City Ona Batlle (87 - RB) | Arsenal Lauren Hemp (87 - LM) | Manchester City Ann-Katrin Berger (87 - GK) | Gotham FC Pernille Harder (87 - CAM) | FC Bayern München Hannah Hampton (87 - GK) | Chelsea





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