Avant de retrouver EA FC 27 sur consoles et PC le 25 septembre 2026, l'éditeur dresse le classement de ses 27 meilleurs joueurs et 27 meilleures joueuses de foot à l'international. Le top rassemble les athlètes du ballon rond qui ont marqué la saison dernière, à l'instar de Michael Olise, Nuno Mendes ou encore Khadija Shaw. Qui arrive au sommet chez les hommes et chez les femmes avec un score de 91 ?

Le top des footballeurs mondiaux dans le prochain EA Sports FC

Comme les précédents épisodes, FC 27 s'appuie sur les statistiques réelles des joueuses et des joueurs pour rendre l'expérience in-game la plus authentique possible. Ainsi, Electronic Arts tend à refléter le plus précisément possible le mercato actuel à l'aide d'analyses des matchs de la saison passée. Si les évaluations peuvent évoluer en cours de route selon les performances, nous avons dès à présent une bonne idée du top des footballeurs du prochain jeu.

Ainsi, si Alexia Putellas reste en tête chez les femmes avec sa moyenne de 91, il y a du changement chez les hommes. Certaines personnalités voient leur évolution réelles se concrétiser dans le jeu. Par exemple, Michael Olise prend 4 points par rapport à EA FC 26. Au sommet du classement, le Français Kylian Mbappé s'impose aux côtés de son rival norvégien Erling Haaland, tous deux avec une moyenne de 91 également. Electronic Arts prévoie d'autres révélations dans la semaine par ligue, mais rappelons que certaines ne sont pas représentées dans le jeu, à l'instar de la ligne brésilienne toujours exclusive à eFootball.

Qui sont les meilleurs joueurs de foot du monde dans FC 27 ?

  1. Kylian Mbappé (91 - ST) | Real Madrid
  2. Erling Haaland (91 - ST) | Manchester City
  3. Rodri (90 - CDM) | Manchester City
  4. Ousmane Dembélé (90 - ST) | Paris Saint-Germain
  5. Vitinha (90 - CM) | Paris Saint-Germain
  6. Harry Kane (90 - ST) | FC Bayern München
  7. Michael Olise (90 - RM) | FC Bayern München
  8. Pedri (90 - CM) | FC Barcelona
  9. Lamine Yamal (90 - RW) | FC Barcelona
  10. Thibaut Courtois (90 - GK) | Real Madrid
  11. Jude Bellingham (90 - CAM) | Real Madrid
  12. Gabriel (89 - CB) | Arsenal
  13. Gianluigi Donnarumma (89 - GK) | Manchester City
  14. Bruno Fernandes (89 - CAM) | Manchester United
  15. Khvicha Kvaratskhelia (89 - LW) | Paris Saint-Germain
  16. Nuno Mendes (89 - LB) | Paris Saint-Germain
  17. Willian Pacho (89 - CB) | Paris Saint-Germain
  18. Lionel Messi (89 - CAM) | Inter Miami
  19. Vinícius Júnior (89 - LW) | Real Madrid
  20. Jan Oblak (88 - GK) | Atlético Madrid
  21. Declan Rice (88 - CDM) | Arsenal
  22. William Saliba (88 - CB) | Arsenal
  23. Virgil van Dijk (88 - CB) | Liverpool
  24. Achraf Hakimi (88 - RB) | Paris Saint-Germain
  25. João Neves (88 - CM) | Paris Saint-Germain
  26. Joshua Kimmich (88) (CDM) | FC Bayern München
  27. Luis Díaz (88 - LM) | FC Bayern München
  • Top des joueurs masculins d'EA FC 27.
  • EA FC 27 prÃ©sente ses meilleurs joueurs.
  • Suite du top des meilleurs joueurs FC 27.
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Qui sont les meilleures joueuses de foot du monde dans FC 27 ?

  1. Alexia Putellas (91 - CM) | London City Lionesses
  2. Aitana Bonmatí (90 - CM) | FC Barcelona
  3. Khadija Shaw (90 - ST) | Manchester City
  4. Caroline Graham Hansen (89 - RW) | FC Barcelona
  5. Mariona (89 - CM) | Arsenal
  6. Ewa Pajor (89 - ST) | FC Barcelona
  7. Claudia Pina (89 - LW) | FC Barcelona
  8. Temwa Chawinga (89 - LM) | Kansas City Current
  9. Mapi León (88 - CB) | London City Lionesses
  10. Patri Guijarro (88 - CDM) | FC Barcelona
  11. Yui Hasegawa (88 - CDM) | Manchester City
  12. Klara Bühl (88 - LM) | FC Bayern München
  13. Alessia Russo (88 - ST) | Arsenal
  14. Sophia Wilson (88 - ST) | Portland Thorns FC
  15. Melchie Dumornay (88 - ST) | OL Lyonnes
  16. Barbra Banda (88 - ST) | Orlando Pride
  17. Debinha (87 - CAM) | Kansas City Current
  18. Irene Paredes (87 - CB) | FC Barcelona
  19. Kadidiatou Diani (87 - RM) | London City Lionesses
  20. Rose Lavelle (87 - CAM) | Gotham FC
  21. Sakina Karchaoui (87 - CM) | Paris Saint-Germain
  22. Vivianne Miedema (87 - CAM) | Manchester City
  23. Ona Batlle (87 - RB) | Arsenal
  24. Lauren Hemp (87 - LM) | Manchester City
  25. Ann-Katrin Berger (87 - GK) | Gotham FC
  26. Pernille Harder (87 - CAM) | FC Bayern München
  27. Hannah Hampton (87 - GK) | Chelsea
  • Top des joueuses fÃ©minines d'EA FC 27.
  • Meilleures joueuses de FC 27.
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Source : Electronic Arts.