La saison du football est sur le point de reprendre avec EA FC 27. Le jeu phare d'Electronic Arts lance son early access le 18 septembre, une semaine avant la sortie mondiale. Voici à partir de quand vous pourrez y jouer exactement.

Nous sommes à la veille de l'early access d'EA FC 27 et on sait que vous êtes prêt à fouler sa pelouse virtuelle. La nouvelle itération du jeu de foot iconique vous réserve des matchs de haute volée avec les plus grandes équipes du monde, mais aussi un tout nouveau monde ouvert accessible via le mode The Grounds. S'il vous tarde de découvrir tout cela, voici à quelle heure vous pourrez commencer à jouer.

À quelle heure démarre l'early access d'EA FC 27 ?

Ce sera l'un des plus grands rendez-vous de cette rentrée de septembre 2026. EA Sports FC 27 s'apprête à lancer son accès anticipé pour tous les possesseurs de l'édition Ultimate et pour celles et ceux qui voudraient s'essayer sur 10 heures de jeu via l'accès EA Play. Voici l'heure exacte à laquelle vous pourrez faire le coup d'envoi en France :

18 septembre 2026, à minui d1 heure du matin (France métropolitaine)

(France métropolitaine) Essai EA Play de 10 heures dispo dès le 18 septembre, à 6 heure (France métropolitaine)

Horaires de l'early access à l'international

Si vous ne résidez pas en France métropolitaine, on ne vous a pas oublié. Nos ressortissants d'Outre-Mer ou vivants simplement à l'étranger pourront évidemment profiter d'EA FC 27 en early access à l'heure prévue par Electronic Arts. Voici quand vous pourrez vous lancer selon votre fuseau horaire :

Heure du Pacifique (PT) : 17 septembre, à 16 heures

Temps central (CT) : 17 septembre, à 18 heures

Heure de l'Est (ET) : 17 septembre, à 19 heures

Temps du Brésil (BRT) : 17 septembre, à 20 heures

Heure d'été britanique (BST) : 18 septembre, à minuit

Heure d'été d'Europe centrale (CEST) : 18 septembre, à 1 heure

Normale de Chine (CST) : 18 septembre, à 7 heures

Heure normale coréenne et du Japon (KST et JST) : 18 septembre, à 8 heures

Heure de l'Est australienne (AET) : 18 septembre, à 9 heures

Normale de Nouvelle-Zélande (NZST) : 18 septembre, à 11 heures

Quand sera disponible la version définitive ?

Peut-être attendez-vous la sortie définitive d'EA FC 27, sans passer par l'early access ? Dans ce cas, Electronic Arts et toutes les équipes de football du jeu vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que ce soit pour les matchs traditionnels, le mode Carrière ou encore le monde ouvert The Grounds, La sortie se fera donc dans la nuit du vendredi suivant, à la même heure :

25 septembre 2026, à 1 heure du matin (France métropolitaine)

Sur quelles plateformes sortira EA FC 27 ?

Savoir à quelle heure jouer à EA FC 27 c'est bien, savoir sur quelle plateforme c'est mieux. Cela dit, la précision est presque superflue puisque le jeu sortira à peu près partout. Que vous y jouiez dès l'early access ou le 25 septembre prochain, il sera disponible sur PC, PS4 et PS5, Xbox One et Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.