EA FC 27 vient de s'annoncer et, déjà, il suscite de vives réactions. Les fans s'insurgent à la vue des prix pratiqués pour les différentes éditions du futur jeu de foot.

EA FC 27 arrivera officiellement le 25 septembre 2026. Le futur jeu de foot d'Electronic Arts a prévu 3 éditions différentes, à des prix qui affolent la toile. Directement après le lancement des précommandes, les internautes se sont empressés de réagir, comparant la tarification à des mastodontes comme GTA 6 dont l'édition Deluxe est moins cher alors que ses coûts de production atteignent des records.

EA FC 27 annonce trois éditions différentes

EA FC 27 sera assurément l'un des jeux les plus vendus de 2026. Année après année, la licence de foot d'Electronic Arts se hisse en haut des classements physique et démat' à l'international. Pour cette fois, l'éditeur a pensé à 3 éditions qui vont sûrement faire hésiter les joueurs à l'achat, entre leur contenu et leur prix :

Standard , à 69,99 € sur PC et 79,99 € sur console : Jeu de base Bonus de précommande jusq'au 24 septembre pour les mode The Grounds et Carrière Bonus EA FC 26 de précommande

, à 69,99 € sur PC et 79,99 € sur console : Ultimate , à 99,99 € sur PC et 109,99 € sur console : Jeu de base 7 jours d'early access Passe Premium de la Saison 1 6 000 Points FC Des éléments FUT Du contenu pour le mode Carrière Des skins pour The Grounds Bonus EA FC 26 pour la précommande jusqu'au 31 août

, à 99,99 € sur PC et 109,99 € sur console : Ultimate Plus , à 149,99 € sur PC et 159,99 € sur console : Jeu de base 7 jours d'early access Passe Premium des Saisons 1 à 5 10 000 Points FC Des éléments FUT Du contenu pour le mode Carrière Des skins pour The Grounds Bonus EA FC 26 pour la précommande jusqu'au 31 août

, à 149,99 € sur PC et 159,99 € sur console :

© Electronic Arts.

Des prix qui choquent les joueurs

Chaque année, c'est la même rengaine. Le public s'attend à retrouver à peu près le même jeu que l'expérience précédente et s'étonne donc de voir des prix aussi hauts pour une formule qui ne bouge quasiment pas. EA FC 27 ne fait donc pas exception, voire choque encore plus avec une édition Ultimate Plus à près de 160 €. Certains tournent même cela à l'ironie pour tenter de faire passer la pilule.

Sur les réseaux sociaux, on peut en effet lire les réactions du public face aux prix d'EA FC 27. « plus cher qu un plein de gazole »1 souligne un internaute, quand un autre espère « qu'on [lui] donne Mbappé dès le premier pack vu ce prix de malade »2. Le florilège est long comme le bras, mais une constante revient souvent : le fait que le prochain Rockstar Games sera moins cher : « tu peux t'acheter 2 fois GTA 6 à ce prix-là »3. C'est dire, même si les chiffres de vente finiront probablement par donner encore raison à Electronic Arts cette année.