EA FC 27 vient d'être annoncé mais n'a pas fini de dévoiler ses nouveautés. Une nouvelle vidéo de présentation révèle les subtilités qui vont venir enrichir le gameplay.

Il est l'heure pour EA FC 27 de vous mettre l'eau à la bouche avec les nouveautés du gameplay par rapport aux dernières éditions. Electronic Arts décrit pour vous les fonctionnalités qui viennent s'ajouter à une formule déjà bien rodée. Au programme, préparez-vous pour une défense manuelle renforcée, des dribbles plus techniques et une expérience qui tend vers encore plus de réalisme dans son ensemble.

EA FC 27 promet encore plus de réalisme que la version 2026

Déjà l'an dernier, EA avait mis l'accent sur un football plus authentique dans EA Sports FC 26. Visiblement, EA FC 27 voudra continuer sur cette lancée avec des mécaniques qui laissent plus de liberté aux joueuses et joueurs. Si le jeu tient ses promesses, nous pouvons nous attendre à une plus grande maîtrise du ballon sur plusieurs aspects.

Une attaque plus efficace dans EA FC 27

Avec EA FC 27, votre attaque va mieux s'organiser. D'une part, vous pourrez davantage compter sur l'IA de vos coéquipiers. Grâce à une meilleure lecture des espaces et des courses intelligentes pour de meilleurs appels, vous devriez ressentir des changements notables pour :

Les passes en profondeur

Le décrochage

Le dédoublement

D'autre part, EA FC 27 veut vous redonner le contrôle sur vos passes. Les équipes de développement ont planché sur la direction que vous souhaitez donner manuellement, que ce soit au sol ou en l'air. Comprenez par là que vous subirez moins l'assistance, a fortiori pour les passes piquées désormais entièrement manuelles.

Une vraie défense manuelle dans le prochain jeu de foot d'EA

La défense va aussi gagner en profondeur dans EA FC 27. L'IA a là aussi été revue pour que les autres joueurs interviennent moins seuls. Tout reposera plutôt sur le timing et le placement que vous choisirez. D'autant plus qu'Electronic Arts a ajouté un système baptisé « Teammate Contain » pour optimiser le changement manuel de joueur.

Aussi, dans sa volonté d'apporter plus de réalisme à l'expérience, EA FC 27 vous donne pleinement la main sur vos défenseurs. Là encore, vous verrez moins d'assistance. Les tacles automatiques de l'IA sont réduits, tout comme la portée des interceptions. Le contrôle manuel des joueurs vous offrira, en contrepartie, une meilleure portée et une meilleure expérience à l'arrière.

Toujours plus de technicité ballon au pied

Puisque le souci du réalisme est le mot d'ordre d'EA FC 27, la technique devrait être renforcée. Cela passera notamment par les dribbles, directement influencés par les statistiques des footballeurs. De même, les coups de pied arrêtés vont offrir de meilleures sensations et opportunités stratégiques, avec par exemple :

Un contrôle en temps réel du placement défensif

Plus de liberté pour déclencher les courses offensives

Une meilleure simulation des duels aériens

Dans sa globalité, EA FC 27 mise donc sur plus de contrôle des sportifs sur le terrain. Une philosophie qui rappelle des jeux récents, à l'instar de Rematch. Dans cette idée, l'influence de l'IA pendant les matchs sera moins prégnante. À l'inverse, certains PlayStyles sont repensés et la personnalité des joueurs sera plus marquée.

Cet épisode ne sera peut-être pas celui du renouveau complet. Toutefois, Electronic Arts semble vouloir continuer à renforcer l'aspect simulation à son jeu de football annuel. Outre les nouveautés du gameplay pur et dur, on rappelle aussi l'ajout d'un mode monde ouvert, The Grounds, qui devrait tirer lui aussi partie de ces mécaniques. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que cela donnera manette en main le 25 septembre 2026.