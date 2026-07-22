Ce 23 juillet 2026, Electronic Arts dévoilera le premier trailer d'EA FC 27. Cependant, l'éditeur nord-américain a déjà dévoilé qui serait sur la jaquette du futur jeu de foot. Ce n'est autre que Kylian MBappé, le meilleur buteur de la Coupe du monde 2026. Mais cette nouvelle itération portée par l'attaquant français risque d'être confrontée cette fois à un problème de classification à laquelle elle a longuement échappé.

Kylian MBappé est de retour sur la jaquette d'EA FC 27

Capitaine de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026, Kylian MBappé est sorti de la compétition en tant que meilleur buteur. Et bien que les Bleus ne soient arrivés que 4ᵉ du plus grand tournoi de foot, l'attaquant qui opère au Real Madrid depuis 2024 peut se targuer d'être le nouveau visage d'EA FC 27. Il avait déjà été en couverture 3 années de suite à l'ère des jeux FIFA :

EA Sports FIFA 21

FIFA 22

FIFA 23

Après avoir battu le record du nombre de buts inscrits en Coupe du monde (22 au total), Kylian MBappé s'approche doucement de celui du plus grand nombre de jaquettes pour un joueur de foot. Un seul autre est encore devant lui, et pas des moindres. En effet, Ronaldinho, le joueur brésilien, est apparu sur 5 jaquettes de jeux FIFA.

Si EA FC 27 peut afficher l'une des plus grosses vedettes du football contemporain, il pourrait bien se frotter à un problème de taille. En effet, même si PEGI n'a pas encore rendu public son verdict quant à la classification du jeu, le couperet devrait tomber demain avec l'annonce. Or, attendez-vous à un changement historique pour la licence.

Alors que les jeux FIFA, puis EA Sports FC, ont toujours connu la classification minimale de 3 ans et +, la nouvelle législation européenne sur les microtransactions et les loot boxes devrait porter EA FC 27 à un PEGI 16. Si d'une part cela pourrait freiner des parents à l'achat du jeu pour les plus jeunes joueurs, cela affectera surtout les achats en ligne. De fait, vous pourriez à présente être amené à faire vérifier votre âge pour tout achat dans le jeu.

Cette contrainte ne sera évidemment pas du goût de tout le monde. L'officialisation n'est pas encore tombée que certains estiment déjà sur X (ex-Twitter) que « c'est vraiment irrespectueux »1. Et pour cause, beaucoup partagent leur incompréhension face à un choix qui sanctionne des loot boxes facultatives. Mais, à l'inverse, d'autres encore estiment que ce genre de système de hasard devraient pousser à une classification 18+. Nous aurons en tout cas la confirmation du PEGI d'EA FC 27 demain.

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