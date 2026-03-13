Le futur EA FC 27 risque de faire face à une restriction qui pourrait changer considérablement la manière dont sera considérée la licence chez nous et au sein de l'Europe.

C'est maintenant certain, il va y avoir du changement en France et dans l'Union européenne pour un paquet de jeux. Parmi les titres concernés, nous retrouverons inévitablement EA FC 27. Du fait de l'évolution que connaît la licence depuis plusieurs années, il ne pourra assurément pas y couper. Vous ne verrez plus la simulation de foot du même œil après cela.

Un nouveau flocage surprenant pour EA FC 27

Êtes-vous du genre à faire attention aux informations sur la jaquette de vos jeux vidéo ? Si vous êtes parent et que vous achetez des jeux à vos enfants, il y a des chances que vous remarquiez plus que les autres les idéogrammes apparaissant sur la boîte et que vous reteniez l'âge recommandé pour jouer. Or, cette indication va prochainement évoluer et ne sera plus la même pour des titres comme le futur EA FC 27.

Le Pan-European Game Information, soit l'organisme de classification européen du secteur vidéoludique, est en train de revoir sa manière d'évaluer les jeux. Dans le viseur du PEGI, la communication non-modérée en ligne et tout ce qui touche aux achats in-game. Ce seront bientôt des critères retenus pour juger de l'âge recommandé. Dans le cas d'EA FC 27, c'est surtout le deuxième point qui va tout changer.

En effet, à cause des systèmes de loot boxes qui ont pris une place grandissante dans la licence ces dernières années, EA FC 27 ne pourra plus être considéré comme un jeu PEGI 3 (recommandé dès 3 ans). Si les achats in-game classiques vaudront aux jeux d'être classifiés PEGI 12, les achats reposant sur du hasard, comme les loot boxes, seront quant à eux rangés dans la catégorie 16+.

Cette évolution dans le système du Pan-European Game Information concernera tous les jeux soumis à partir du mois de juin 2026. Dès lors, EA FC 27 ne pourra pas couper à une classification PEGI 16. Un bond dans l'âge donc. On sautera directement 2 paliers (7+ et 12+) pour atteindre le deuxième âge le plus élevé. Or, jusqu'à présent la licence affichait toujours « 3 ans et plus ». Sur le papier, cela ne fera pas une grande différence pour beaucoup de joueurs. Mais ça risque de changer le regard des parents achetant pour leurs enfants. Cela pourrait alors un impact Europe, et donc en France, sur les ventes.

© Pan-European Game Information.