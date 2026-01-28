Ce 27 janvier, plusieurs publications sur les réseaux sociaux et les forums de discussion mentionnaient une potentielle nouveauté à venir dans EA FC 27. Rien d'officialisé pour le moment, mais la communauté commence à s'agiter autour d'une nouvelle façon de jouer jamais vue dans la série. Le futur jeu de football d'Electronic Arts serait en effet sur le point d'accueillir une nouveauté qui faisait déjà parler d'elle l'année dernière, et que les fans de la licence attendent de pied ferme.

Tout part d'un dépôt de marque, relayé par le créateur de contenu Matheus Gamer sur X. Electronic Arts a en effet déposé un nom plutôt curieux, officialisé le 23 janvier dernier : « FC The Grounds », vérifié sur l'agrégateur juridique JUSTIA Trademarks. Si la marque pourrait d'abord laisser penser à une fonctionnalité annexe ou une mécanique anodine, elle pourrait cacher : un nouveau mode, à explorer en monde ouvert librement dans FC 27. Il pourrait donc s'agir d'une toute nouvelle façon de parcourir le célèbre jeu de football d'EA, semblable à un mode Carrière amélioré.

Une toute nouvelle façon d'explorer EA FC 27 ?

Electronic Arts a bien déposé la marque FC The Grounds, avec un logo qui reprend la police du jeu.

Là où ça devient intéressant, c'est que cette nouvelle est loin de tomber de nulle part. Pour le précédent épisode de la série FC 26, les fans avaient déjà vu naître plusieurs lueurs d'espoir au sujet d'un mode en monde ouvert. Plusieurs dataminings, des éléments suspects interprétés comme des indices dans EA FC 25, certaines déclarations du studio et même plusieurs images de gameplay qui auraient prétendument fuité. Electronic Arts avait tout supprimé dans la foulée. Plusieurs informateurs proches de sources du studio avaient ensuite considéré que la nouveauté ne serait pas prête à temps pour EA FC 26.

A en croire ces fuites, ce fameux mode en monde ouvert « FC The Grounds » n'aurait donc pas été mis au placard. Il recommence même à faire parler de lui depuis le dépôt de marque repéré hier. Si on met tout cela en parallèle avec une offre d'emploi annonçant que le studio recherche un « Immersive Experiences Gameplay Designer » spécialisé dans les expériences à la troisième personne, ça commence à faire beaucoup. Alors verra-t-on un mode en monde ouvert à la troisième personne dans EA FC 27 ? Electronic Arts tient peut-être là ce dont la licence a besoin pour se renouveler.