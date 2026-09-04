Suite au retour des joueurs après la beta fermée d'EA FC 27, son éditeur souhaite rassurer les joueurs quant au suivi du jeu à sa sortie par rapport aux précédents jeux.

En attendant la sortie de EA FC 27 le 25 septembre 2026 sur PC et consoles, le titre a fait l'objet d'une beta fermée fin août, qui a permis aux développeurs ont recueilli de nombreux retours. Ceux-ci ont partagé les premières notes d'intention concernant les premières mises à jour du titre, en promettant que, contrairement aux précédents épisodes, ils vont cette fois adopter une stratégie plus prudente et ne pas altérer l'expérience outre mesure.

EA FC 27 veut éviter le problèmes des premières mises à jour trop invasives des précédents épisodes

Sur les réseaux sociaux, le compte officiel EA SPORTS FC a annoncé ne pas prévoir de changements significatifs de l'équilibrage du gameplay lors des premières mises à jour d'EA FC 27, afin de laisser le temps aux joueurs de s'approprier les mécaniques et l'expérience de jeu. Un message qui ne manquera pas de faire sourire les vétérans de la licence, habitués à voir EA annoncer une chose avant de faire l'inverse quelques semaines plus tard. D'ailleurs, les notes de la bêta fermée d'EA FC 27 consacraient déjà toute une section à cette problématique récurrente.

Dans sa communication, EA explique avoir suivi de près les retours des joueurs concernant les changements d'équilibrage post-lancement des précédents épisodes. Pour EA FC 27, l'éditeur affirme vouloir adopter une approche plus prudente et laisser l'expérience de jeu « se stabiliser » avant d'envisager d'éventuels ajustements, plutôt que de réagir dans la précipitation aux premières tendances observées en ligne. L'objectif affiché est de préserver l'expérience de gameplay conçue pour le lancement, tout en continuant de recueillir les retours des joueurs via le FC Feedback Hub.

En attendant de voir si EA va tenir ses promesses

Comme en témoigne la réaction des joueurs à l'annonce des développeurs d'EA FC 27, la communauté semble pour l'instant sceptique face à cette promesse. Beaucoup se souviennent en effet douloureusement d'une époque où les jeux de foot sortaient dans une version quasi définitive, sans nécessiter de refonte du gameplay dans les semaines suivant la sortie, mais qu'ils ont malgré tout subi.

Reste à voir si EA FC 27 tiendra parole cette fois-ci : la seule façon de le savoir sera d'attendre le lancement du titre, d'abord en accès anticipé, puis à sa sortie définitive prévue le 25 septembre 2026 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2, mais avec le fameux mode Grounds en monde ouvert accessible uniquement sur les consoles de génération actuelle.

Source : EA SPORTS FC sur X.com