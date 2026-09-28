Vous hésitez encore à acheter EA FC 27 ? Dans ce cas, téléchargez la version gratuite du jeu et faites vous votre propre avis manette en main à l’aide de plusieurs modes de jeu.

En cette rentrée particulièrement chargée en nouvelles sorties, en témoignent l’arrivée de titres comme The Blood of Dawnwalker, Marvel’s Wolverine, Fire Emblem: Fortune’s Weave ou encore Silent Hill Townfall par exemple, certains immanquables sont également de la partie. On pense bien évidemment à EA FC 27, qui, fidèle au poste, est officiellement disponible depuis le 25 septembre dernier. Et si les premiers tests du jeu ne vous ont pas encore pleinement convaincu de sauter le pas, peut-être la version gratuite de ce dernier vous aidera à faire votre choix.

Essayez EA FC 27 gratuitement grâce à sa version Lite

Oui, vous avez bien lu. En marge de la traditionnelle version payante d’EA FC 27, proposée à 79.99€ sur les différents stores, Electronic Arts vous offre l’opportunité de tester le jeu gratuitement grâce à sa version Lite, qui permet à tout le monde de découvrir The World’s Game sans avoir à débourser le moindre centime. « Que vous disputiez votre premier match, perfectionniez vos compétences ou affrontiez d'autres personnes en ligne, FC 27 Lite est un excellent moyen de commencer votre aventure », indique notamment l’éditeur.

Conçu comme une version d’essai, ce dernier vous permettra ainsi de découvrir et de vous familiariser avec certaines des principales mécaniques de gameplay, mais aussi différents modes disponibles dans la version complète. Cela comprend :

Le mode Coup d’envoi , qui offre une sélection des plus grands clubs du monde

, qui offre une sélection des plus grands clubs du monde Le mode Apprendre à jouer , pour apprendre à maîtriser les bases d’EA FC 27

, pour apprendre à maîtriser les bases d’EA FC 27 Du multijoueur, avec des matchs amicaux et des Saisons

« En vous offrant un aperçu des nouveautés de The World's Game, FC 27 Lite vous permet de découvrir un football authentique tout en perfectionnant vos compétences face à vos amis et à des personnes du monde entier », promet alors Electronic Arts. En sachant, bien sûr, que dans l’éventualité où l’expérience parviendrait à vous convaincre de passer à la caisse, toute votre progression sera conservée dans la version complète du jeu, qui comprend :

Le mode Football Ultimate Team

Les modes Carrière de manager et Carrière de pro

Le mode The Grounds (uniquement sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2)

© Electronic Arts

Vous voulez tenter votre chance ? Dans ce cas, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur le store de votre choix (PlayStation, Xbox, Steam, Epic Games Store, Nintendo) et de télécharger la version intitulée « EA SPORTS FC 27 Lite » afin d’essayer gratuitement EA FC 27. Notez que le titre est disponible sur l’ensemble des plateformes, y compris PS4, Xbox One et Nintendo Switch première du nom.

Source : Electronic Arts