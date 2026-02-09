Une des grosses nouveautés d'EA FC 27 aurait leaké, mais il n'est en l'occurrence pas question du fameux monde ouvert qui a récemment fait l'objet de ses propres rumeurs.

A en croire de récentes fuites sous la forme d'un dépôt de marque, EA FC 27 pourrait accueillir un mode en monde ouvert, objet de folles spéculations depuis les deux précédents épisodes de la franchise de football d'Electronic Arts. En attendant des informations plus officielles à ce sujet, le géant américain plancherait sur une autre grande nouveauté totalement annexe, mais qui pourrait tout de même intéresser les amateurs de la discipline.

Un grand retour en vue sur EA FC 27 ?

Une rumeur persistante prend de l'ampleur au sein de la communauté EA Sports FC, après de nombreuses promesses non tenues en ce sens sur les précédents épisodes, mais qui cette fois pourrait bel et bien devenir réalité sur EA FC 27. Ces derniers jours, plusieurs profils spécialisés, dont FGZNews ont annoncé l'arrivée de joueurs de Série A dans la version mobile de la licence EA FC, à l'occasion d'un événement nommé « Ginga ».

Des rumeurs circulent concernant la présence de Neymar (Santos), Memphis (Corinthians), Hulk (Atlético-MG) et Everton Ribeiro (Bahia) dans « EA SPORTS FC Mobile ». D'autres athlètes liés au football brésilien participeront également à cet événement en ligne. FGZNews a ainsi affirmé avec conviction que le Brasileirão sera par extension bel et bien présent dans EA FC 27. Selon ce profil, de multiples sources confirment que le championnat brésilien fera son retour progressivement dans l'édition 2027 de la licence phare d'Electronic Arts.

Si la chose se confirme, cela mettrait fin à une longue absence de la part du Brasileirão dans un jeu de football estampillé Electronic Arts. Le championnat brésilien n'a en effet plus fait partie de la franchise depuis FIFA 14. Depuis, les clubs brésiliens sont absents pour une raison bien connue et récurrente : la loi Pelé, promulguée en 1998, et qui réglemente le sport au Brésil en imposant des négociations individuelles pour la représentation d'athlètes, ce qui impacte directement les jeux vidéo. Qu'à cela ne tienne, Electronic Arts a visiblement trouvé la parade pour corriger le tir en vue de EA FC 27. Reste maintenant à voir si la chose se confirme bien officiellement.

Source : Reddit