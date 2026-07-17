Alors que la finale de la Coupe du monde de foot approche, les premières informations concrètes sur la sortie d'EA FC 27 viennent de tomber. Date, version physique, plateformes... On vous dit tout.

EA FC 27 sera la sortie la plus attendue de l'année pour tous les amateurs de simulation de foot. Le rendez-vous semble être d'ores et déjà pris pour le mois de septembre 2026, certains de nos confrères ayant pu avoir la date exacte en avance. Ils partagent d'autres détails sur cette future mouture du jeu d'Electronic Arts, nous changeant un peu les idées après la défaite de la France en demi-finale de la Coupe du monde.

On attend encore l'annonce officielle d'EA FC 27. Mais nos confrères de Dealabs ont pu obtenir plusieurs informations capitale sur le futur jeu de foot, à commencer par la question que tout le monde se pose : quand sortira-t-il ? Bien sûr, on est maintenant habitué au calendrier bien rodé qui nous conduit toujours vers la fin du mois de septembre. Mais avoir la date précise, c'est mieux.

Ainsi, Dealabs révèle que le EA Sports FC 27 sortira le 25 septembre 2026. Une date qui sera décidément placée sous le signe du football, puisque la France disputera son match contre la Turque pour la Ligue des nations de l'UEFA. Cela dit, certains devraient pouvoir se lancer sur le terrain virtuel un peu plus tôt. Electronic Arts prévoirait en effet un accès anticipé pouvant aller jusqu'à 8 jours. Dès lors, vous pourriez y jouer dès le 17 septembre, si le calendrier confié à nos confrères ne bouge pas.

EA FC 26. © Electronic Arts.

À quel prix jouera-t-on à EA FC 27 ?

Si le foot est considéré comme un sport populaire, les chiffres font décidément mentir cette opinion ces derniers temps. Alors que les dépenses pour la Coupe du monde 2026 continuent de faire polémique, Electronic Arts ne démords pas de sa politique tarifaire. En tout cas, c'est ce que suggère nos confrères qui avancent un prix de 79,99 € pour FC 27 sur consoles Xbox et PlayStation. Sur PC et consoles Nintendo, il ne devrait en coûter que 69,99 €.

Sur quelles consoles sera disponible le prochain jeu de foot d'EA ?

Il reste à savoir où nous pourrons jouer à EA FC 27. Pour le coup, Electronic Arts ne devrait laisser personne de côté. De fait, son nouveau jeu de foot serait cross-gen, prévu sur les consoles d'anciennes et de nouvelle génération :

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X|S

Nintendo Switch

Nintendo Swich 2

PC

Enfin, un dernier détail retiendra notre attention en pleine polémique chez Sony. EA FC 27 devrait bien avoir une édition physique. Même si c'est assurément le genre de jeu qui se vend énormément en numérique, vous aurez bien droit à votre version boîte avec le disque à l'intérieur en septembre prochain.