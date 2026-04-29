EA Sports FC 26 continue la saison en grandes pompes en vous offrant encore du contenu gratuit à utiliser en jeu. L'opportunité est temporaire, alors ne tardez pas pour en bénéficier.

À l'approche de la Coupe du monde 2026, c'est l'effervescence chez les footeux. Puisque la mise en jeu n'aura pas lieu avant le mois de juin, quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance dès maintenant qu'une partie d'EA FC 26 ? D'autant plus qu'Electronic Arts a encore décidé de vous gâter en vous offrant du contenu gratuit. Très facile à récupérer, il ne sera cependant pas disponible très longtemps alors faites vite.

EA FC 26 vous donne encore des packs gratuits

L'heure est à l'échauffement pour les plus grandes équipes de foot du monde. Cela dit, les joueuses et joueurs virtuels sont aussi prompts à chausser leurs crampons. Et pour les récompenser de leur fidélité, Electronic Arts a décidé de faire de nouveaux cadeaux sur EA FC 26. Comme cela a déjà été le cas auparavant, c'est sur Twitch que ça se passe.

En effet, EA lance une nouvelle campagne de Twitch drops pour EA FC 26. Du 13 avril au 30 avril 2026 (20h), vous pouvez récupérer des singles player packs en regardant pendant une durée donnée les streams d'autres joueuses et joueurs sur le jeu :

Pendant 15 minutes : 85+ Single Player Pack

Pendant 1 heure : 86+ x2 Single Players Pack

Capture d'écran du 28 avril 2026. © Gameblog.

Les campagnes de Twitch drops sont toujours l'occasion d'obtenir du contenu gratuit sympa à retrouver en jeu. C'est là aussi le cas avec EA FC 26, mais encore faut-il savoir comment retrouver ses cadeaux après avoir visionné les streams. D'abord, notez que vous n'êtes pas obligé de regarder la durée indiquée d'une traite. Vous pouvez suivre des lives en plusieurs fois, le total étant comptabilisé.

Ensuite, assurez-vous de relier votre compte EA à Twitch pour bien recevoir vos récompenses dans EA FC 26. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée. En un clic, le tour est joué. Après cela, dès que vous atteignez un palier de visionnage, le contenu gratuit est automatiquement transféré sur votre partie. Autrement, si vous voyez qu'il n'est pas encore accessible, jetez un œil à votre inventaire des Drops sur Twitch pour le récupérer manuellement.