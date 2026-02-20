Avis aux amateurs de football qui n’ont toujours pas enfilé leurs crampons ou qui ne le font que lorsqu’ils squattent la console d’un copain. Une version gratuite d’EA FC 26 est arrivée.

Alors que le football s'apprête à vivre un été riche en événements majeurs, Electronic Arts a trouvé une nouvelle façon d'attirer les amateurs vers son dernier volet de sa licence phare de simulation de foot. Si vous n'aviez pas encore craqué pour EA FC 26, l'éditeur propose désormais une version gratuite, et le coup d'envoi a déjà été donné.

Une version gratuite pour EA FC 26

À l'approche d'un été chargé en compétitions, EA dégaine une version d'essai gratuite de sa simulation de foot. EA FC 26 Showcase, de son nom, permet ainsi de tâter le terrain sans passer immédiatement à la caisse, avec une sélection de modes et de contenus appelés à évoluer régulièrement. Concrètement, cette version allégée gratuite propose trois portes d'entrée. Le mode Coup d'envoi, avec une rotation d'équipes et de types de matchs, le Clubs Rush, axé sur le football à 5 et qui introduit des événements Live dynamiques jouables en ligne avec ses amis. Et enfin, le mode Apprendre à jouer d'EA FC 26 Showcase se présente comme le module didactique destiné aux néophytes comme aux vétérans désireux de réviser leurs bases via une série d'expériences conçue à cet effet. Les joueurs peuvent également créer leur propre avatar pour faire progresser son niveau dans Clubs.

Côté licences, cette version gratuite d'EA FC 26 frappe fort. L'intégralité des clubs de Ligue 1 McDonald's, d'Arkema Première Ligue, de Bundesliga et de Google Pixel Frauen-Bundesliga est incluse au lancement. S'y ajoutent notamment le Real Madrid et l'Atlético de Madrid (LALIGA EA SPORTS et Liga F Moeve), Manchester City et Tottenham Hotspur (Premier League et Barclays Women's Super League), ainsi que l'AS Roma et son équipe féminine en Serie A Enilive.

Qui peut y jouer gratuitement ?

La version gratuite d'EA FC 26 est ainsi disponible dès maintenant sur PS5, Xbox Series, PC, Xbox One et PS4. Précisons qu'elle ne requiert aucune condition ni abonnement pour être téléchargée. En revanche, une connexion Internet permanente et un compte EA sont obligatoires pour y jouer, et le cross-play est bien de la partie. Autre argument de taille en sa faveur, vous pourrez affronter celles et ceux qui possèdent le jeu complet dans les modes accessibles à cette édition gratuite d'EA FC 26. Évidemment, la progression sera transférée vers le jeu complet en cas d'achat, à condition de rester sur la même plateforme et d'utiliser le même compte EA.

Source : EA Sports