EA FC 26 veut réussir son lancement et, comme le jeu sort aujourd’hui officiellement pour tout le monde, EA en profite pour déployer un tout premier patch afin de régler les ultimes problèmes.

EA FC 26 sort aujourd’hui dans le monde entier, et les joueurs peuvent déjà télécharger un premier patch. La mise à jour 1.0.2 corrige plusieurs bugs, ajuste certaines mécaniques de gameplay et apporte quelques retouches visuelles. L’objectif est clair : offrir une expérience plus stable et plus équilibrée dès le lancement.

EA FC 26 sort une mise à jour pour la sortie

Premier changement majeur : les frappes ras de terre très puissantes deviennent moins précises. Elles avaient été jugées trop efficaces depuis la bêta, notamment dans les matchs en ligne. Même constat pour certaines passes appuyées au sol, désormais moins fiables lorsqu’elles sont effectuées dans des situations compliquées, par exemple en première intention ou à 180 degrés. Ces ajustements devraient rendre les rencontres de EA FC 26 plus justes, en évitant les abus liés à certaines mécaniques trop puissantes.

Le patch du jeu améliore aussi l’intelligence artificielle. Les ailiers feront davantage d’appels dans la surface, tandis que les pistons ne redescendront plus trop bas quand l’équipe a la possession. L’IA bénéficie aussi d’une meilleure conscience du hors-jeu, ce qui devrait rendre les déplacements plus cohérents. Ces améliorations visent à renforcer le réalisme des matchs de EA FC 26, aussi bien en solo qu’en Mode Carrière.

Mode Carrière et corrections techniques

Côté Carrière, un bug surprenant est corrigé sur EA FC 26 : certains joueurs pouvaient quitter leur club de manière totalement aléatoire lors d’une simulation de calendrier. Plusieurs soucis techniques sont également réglés, en particulier sur PC, où le mode plein écran sans bordure pouvait provoquer des pertes de performance. EA en profite aussi pour mettre à jour quelques visages de joueurs, kits et éléments visuels.

Sortir un patch dès le premier jour montre la volonté d’EA de réagir vite aux retours des joueurs. Les ajustements sur les frappes et les déplacements de l’IA devraient être visibles immédiatement lors des premières parties. En clair, EA FC 26 démarre sur de bonnes bases, avec des corrections utiles et une promesse de suivi régulier. Reste à voir comment le jeu évoluera dans les prochaines semaines, mais cette première mise à jour envoie un signal rassurant.

Source : EA