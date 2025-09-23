À peine lancé en accès anticipé, EA FC 26 se retrouve déjà au cœur d’une vive controverse. EA Sports se voit dans l’obligation d’y répondre pour calmer la communauté.

La sortie anticipée d’EA FC 26 n’a pas manqué de déclencher la colère d’une partie de la communauté. Dès le premier jour d’accès, de nombreux joueurs ont dénoncé la présence massive de packs à 100 000 crédits dans la boutique Ultimate Team, un choix qui semble aller à l’encontre des promesses faites par EA avant le lancement. Face à cette polémique grandissante, l’éditeur a tenu à réagir.

Une promesse de progression plus lente pour EA FC 26

Avant la sortie du jeu, EA avait annoncé vouloir ralentir la progression de EA FC 26 afin d’éviter que des équipes “ultra-méta” se forment trop vite. L’objectif affiché : casser la fameuse “power curve”, ce mécanisme qui pousse chaque année les joueurs à courir après les cartes toujours plus puissantes. Beaucoup espéraient ainsi un rythme plus équilibré. Avec un marché des transferts plus stable et une compétition en ligne plus saine.

La réalité a pourtant été tout autre au lancement de EA FC 26. Les packs promotionnels se sont retrouvés en abondance dès le premier jour. Le tout permettant aux plus dépensiers d’accéder immédiatement à des effectifs dignes de fin de saison. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. Marché déséquilibré, prix des cartes en chute libre et premiers “God Squads” déjà en circulation, malgré seulement quelques jours d’accès anticipé.

La réponse d’EA Sports

Invité à réagir dans un podcast spécialisé, EA a reconnu que la courbe avait été “trop agressive au lancement de EA FC 26 ”. L’éditeur assure toutefois rester attaché à l’idée d’une progression plus lente et plus régulière. Des ajustements seraient déjà en cours pour “réaligner l’expérience avec la promesse initiale”. Reste que beaucoup de joueurs s’interrogent : le mal n’est-il pas déjà fait, maintenant que ces packs ont circulé massivement ?

Les critiques sur la monétisation ne datent pas d’hier. Ultimate Team est critiqué depuis des années. Les joueurs dénoncent des mécaniques trop liées à la dépense et au hasard. Les promesses d’un rythme plus équilibré avaient redonné espoir. La déception n’en est que plus grande aujourd’hui.Pour certains, EA a déjà trahi cet engagement à peine le jeu lancé.

L’avenir d’EA FC 26 dépendra de la capacité d’EA à corriger rapidement le tir. Si la communication officielle va dans le sens des joueurs, c’est surtout dans les prochaines semaines que l’on saura si la “power curve” est réellement maîtrisée. Ou si l’expérience retombera dans les mêmes travers que les éditions précédentes...

Source : EA