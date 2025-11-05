EA FC 26 serait sur le point d'apporter un changement de grande ampleur qui semble faire écho à d'anciens leaks pourtant balayés par l'éditeur à l'époque.

Une nouvelle façon d'aborder le monde du foot ? Electronic Arts a annoncé officiellement travailler sur ce qui pourrait représenter un renouveau surprenant pour EA FC 26. Selon le communiqué de l'éditeur, cette initiative puiserait directement sa motivation dans les retours de la communauté. Pourtant, la manière dont il formule les choses tend à rappeler des éléments qui avaient fuité avec la sortie du jeu.

Bientôt une grosse nouveauté sur le terrain d'EA FC 26

Electronic Arts a fait de l'écoute des joueurs son leitmotiv pour EA FC 26. À chaque occasion, l'éditeur souligne à quel point il a pris en compte les avis sur les précédents opus et les retours reçus sur le nouveau. La communauté serait donc plus impliquée que jamais dans l'édition de cette année. Ainsi, sont avis pèse sur les rectifications et les futurs contenus prévus pour le jeu.

En l'occurrence, « 730 000 points de données reçus de la communauté » aurait été pris en compte pour penser une potentielle nouveauté à venir EA FC 26. Mais avant que celle-ci puisse voir le jour, l'éditeur veut s'assurer qu'elle sera suffisamment convaincante. C'est pourquoi un playtest technique est organisé depuis le 3 novembre, en parallèle des futures mises à jour, pour les joueuses et joueurs résidant au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.

Pour l'heure, le contenu exact de ce playtest reste encore énigmatique. Néanmoins, Electronic Arts estime que cela devrait « un nouveau chapitre dans la manière dont [les équipes] conçoivent le monde du jeu avec [sa] communauté ». Et c'est peu dire ! Car les playtesteurs auront l'occasion d'expérimenter « une future expérience footballistique mondiale » (« future, world-based football experience »). Selon la manière dans le mot « monde » se comprend, cela pourrait rappeler quelque chose

Rappelez-vous, avant la sortie d'EA FC 26, plusieurs leaks rapportaient que le jeu aurait pu s'appréhender en monde ouvert. Un mode spécial inspiré du Parc de NBA 2K aurait permis de naviguer dans une zone pour se retrouver en multijoueur. Or, le playtest qui vient d'être lancé pourrait bien concerner cette potentielle fonctionnalité. En tout cas, nous comprenons que les équipes de développement planchent activement sur une manière de renouveler profondément l'expérience, soit dans le jeu actuel, soit pour le futur EA FC 27.

© Electronic Arts.