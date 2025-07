Après des mois de leaks et de rumeurs en tout genre, Electronic Arts a officiellement levé le voile sur EA FC 26, qui a reçu sa toute première bande-annonce hier en fin d’après-midi. Confirmé pour le 26 septembre prochain, le successeur d’EA FC 25, qui aura bel et bien Jude Bellingham, Jamal Musiala et Zlatan Ibrahimovic en guise de têtes d’affiche pour ses différentes éditions, proposera alors de nombreuses nouveautés à découvrir pour les amateurs de football. On vous résume tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

EA FC 26, un jeu repensé à l’image des joueurs

Electronic Arts l’annonce d’emblée : pour façonner EA FC 26, les retours de la communauté ont joué un rôle fondamental. Ainsi, conformément aux attentes des fans, ce nouvel opus offrira un gameplay remanié qui inclura notamment des dribbles plus réactifs, un positionnement plus intelligent de l’IA et des mouvements plus nets et explosifs. « Les animations sont plus réalistes et les nouveaux Styles de jeu et rôles vous offrent plus de possibilités de modeler le style de jeu de votre équipe », précise par ailleurs le studio sur son site officiel.

Autre changement notable, EA FC 26 introduira deux nouvelles pré-sélections de jouabilité, chacune étant conçue pour une différente façon de jouer. « Jouabilité compétitive » mettra par exemple l’accent sur l’action en tête-à-tête dans Ultimate Team et Clubs, avec des passes plus rapides, des rebonds de gardien plus intelligents et un contrôle plus direct ; tandis que « Jouabilité réaliste » apportera plus de fidélité au gameplay pour des modes comme Carrière, avec des défenseurs qui respectent davantage leur poste, des taux de réussite des corners réalistes, des mêlées vivantes devant le but, et plus encore.

Le mode Football Ultimate Team d’EA FC 26 ne sera alors évidemment pas en reste non plus, puisque des compétitions et des événements Live seront au programme, aux côtés d’une expérience renouvelée dans Rivals et Champions. « De plus, EA FC 26 lance Challengers, une nouvelle compétition de deuxième niveau pendant le week-end, conçue pour les joueurs des Divisions inférieures » annonce Electronic Arts, tout en précisant que le système de primes permettra désormais de gagner des récompenses supplémentaires et d’accélérer sa progression hebdomadaire.

Un contenu gargantuesque bardé de nouveautés

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque le mode Carrière de manager d’EA FC 26 s’accompagnera par exemple des Défis Manager Live, qui permettront de relever une variété de scénarios réels et de récits alternatifs pour gagner tout un tas de récompenses. D’ailleurs, pour la toute première fois, le Marché des managers verra les tactiques d’équipe se transformer au fil du temps tandis que de nouveaux managers prendront le relais, de sorte à pouvoir changer la dynamique de chaque nouvelle saison.

De la même manière, le mode Clubs fera son grand retour avec quelques nouveautés et surtout davantage de variétés grâce aux événements Live dynamiques. Nouveaux défis avec des critères d’entrée variés, jouabilité modifiée pour Rush et règles alternatives sont notamment annoncés, aux côtés de la possibilité de s’affilier à trois clubs simultanément et de l’introduction d’un système Deviens Gardien repensé. Des nouveautés propres à EA FC 26 donc, qui entend plus que jamais se séparer de son image de simple recyclage.

Enfin, Electronic Arts promet « une authenticité inégalée » avec ce nouvel opus, qui proposera plus de 20 000 athlètes répartis dans plus de 750 clubs et équipes nationales, mais aussi plus de 120 stades et 35 ligues. « EA FC 26 est le seul endroit où vous pouvez participer à l'emblématique UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga et LALIGA EA SPORTS dans le même jeu, aux côtés de la Frauen-Bundesliga, Liga F, Barclays FA Women’s Super League, D1 Arkema, National Women's Soccer League et de l'UEFA Women's Champions League », assure l’éditeur.

Source : Electronic Arts