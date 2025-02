Electronic Arts vient de franchir un cap dans sa quête de réalisme. L’éditeur de jeux vidéo a annoncé l’acquisition de TRACAB Technologies, une entreprise spécialisée dans le suivi optique avancé et l’analyse des performances sportives. Une avancée qui promet d’améliorer encore plus l’immersion des jeux EA SPORTS comme le futur EA FC 26.

Une technologie de pointe pour plus de réalisme dans EA FC 26

TRACAB est reconnu pour sa technologie ultra-précise, capable de capturer chaque mouvement sur un terrain de sport en temps réel. À une fréquence de 60 fois par seconde, bien plus que EA FC 25, son système analyse les actions des joueurs et des arbitres avec une précision impressionnante. Résultat ? 600 millions de points de données générés par match, offrant une simulation plus fluide et plus crédible. Imaginez le résultat sur EA FC26.

Grâce à cette acquisition, EA SPORTS pourra affiner ses animations et améliorer l’intelligence artificielle de ses jeux. Fini les mouvements rigides ou les réactions peu naturelles : l’objectif est de rapprocher encore plus le virtuel du réel. EA FC 26 plus beau jamais ? Mais EA ne compte pas s’arrêter là. L’éditeur voit plus loin et souhaite intégrer TRACAB dans le développement de son application EA SPORTS App. Déjà disponible en Espagne, cette plateforme pourrait devenir une référence mondiale pour les passionnés de sport, en proposant des analyses de matchs en temps réel et des simulations basées sur des données authentiques.

Un tournant stratégique pour EA SPORTS

Avec cette acquisition, Electronic Arts réaffirme son ambition : proposer des expériences toujours plus immersives et innovantes (EA FC 26 en tête) Cam Weber, président d’EA SPORTS, a souligné l’importance de cette avancée pour l’avenir des jeux de sport.

“Nos jeux deviennent de véritables simulations vivantes du sport. TRACAB va nous permettre d’aller encore plus loin dans le réalisme et l’engagement des joueurs.”

De son côté, Martin Brogren, directeur général de TRACAB, se réjouit de cette nouvelle étape. “Notre mission a toujours été de repousser les limites des données sportives. Avec les ressources et la vision d’EA SPORTS, nous allons pouvoir offrir aux joueurs une immersion inédite.” L’acquisition devrait être finalisée au premier trimestre fiscal 2026. D’ici là, EA commencera sans doute à intégrer cette technologie dans ses prochains jeux comme EA FC26.

Source : EA