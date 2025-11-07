Le ballon rond enfin sur le point de connaître un renouveau ? Electronic Arts plancherait sur une nouvelle façon d'aborder sa licence footballistique culte. Des playtests sont en effet en cours sur EA FC 26. Or, certains joueurs n'ont visiblement pas gardé toutes les informations confidentielles. Les premiers détails commencent à leaker, avec images à l'appui. Le monde ouvert serait bien en passe de devenir réalité.

EA FC 26 près à se jouer en monde ouvert ?

C'était l'une des grosses rumeurs avant la sortie d'EA FC 26 : le jeu aurait pu accueillir un mode en open world. Cependant, Electronic Arts s'est empressé de démentir l'affaire. Le jeu est maintenant sur le marché depuis un mois et demi et, de fait, pas de monde où se balader librement à la manière des anciens NBA 2K par exemple. Pour autant, ce pourrait n'être qu'une question de temps avant que tout change.

L'éditeur vient d'ouvrir des phases de playtest ouvertes aux joueuses et joueurs dans plusieurs pays anglophones. Il se trouve que certains ont déjà partagé plusieurs informations qui viendraient confirmer l'ouverture d'un mode en monde ouvert dans un avenir plus ou moins proche. Celui-ci prendrait en fait la forme d'un grand hub avec plusieurs chemin conduisant à tout un tas de stades de foot. Pour l'heure, l'espace ne serait pas encore très rempli. Il contiendrait toutefois déjà des lieux de rencontre et des boutiques vendant des cosmétiques.

Les premières activités à faire dans cet open world ont également fuité. Les leaks évoquent surtout des mini-jeux. Pour l'heure, six seraient à l'essai durant le playtest : “Kickabouts”, “Tirer un trait”, “Rush”, “Le plus proche du drapeau”, “Ballon Balle” et “Tennis Foot”. Au regard de ces noms, on peut s'attendre à des rencontres légères, qui s'amusent avec les règles et mécaniques du football. Pas plus de détail sur la possibilité de faire des matchs traditionnels en revanche. L'idée d'EA semble plutôt de placer EA FC 26 sur la scène des party games et de renforcer la dynamique communautaire autour du jeu. Néanmoins, il faut rappeler qu'il s'agit là d'un mode en développement, loin d'être finalisé.

© @FC25_News sur X.com.