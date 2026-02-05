Les joueurs de EA FC 26 ont pu voir sortir une nouvelle mise à jour tout récemment sur le jeu. Elle apporte plusieurs changements, et voici les nouveautés principales.

Si vous jouez régulièrement à EA FC 26, vous savez que chaque mise à jour peut amener des changements plus ou moins importants dans votre façon de jouer. Les patchs peuvent en effet apporter des modifications à l'équilibrage du jeu ou à certaines de ses fonctionnalités. C'est justement le cas de la mise à jour 1.4.2 qui vient de sortir. On vous détaille le contenu du dernier patch du jeu de football d'Electronic Arts.

Voici tout ce qui change avec la mise à jour 1.4.2 de EA FC 26

Ce mardi 3 février, on a en effet pu voir sortir une nouvelle mise à jour pour EA FC 26. Celle-ci s'attarde particulièrement sur le mode Carrière et le comportement des gardiens de but. Le patch note (disponible en anglais sur cette page) liste plusieurs changements, et voici justement les nouveautés principales :

Correction d'un bug qui pouvait permettre au gardien de dévier le ballon avec trop de précision lors d'un arrêt anticipé

lors d'un arrêt anticipé Des frappes appuyées flottantes trop imprécises pouvaient se produire plus souvent que prévu

Mode Carrière : ajout d'un nouveau paramètre Extension de Contrat pour choisir comment les joueurs peuvent percevoir les extensions de contrats

: ajout d'un nouveau paramètre Extension de Contrat pour choisir comment les joueurs peuvent percevoir les extensions de contrats Ajout d'un nouveau panneau "Médias sociaux" qui affiche les objectifs actifs durant les scénarios de Challenge

qui affiche les objectifs actifs durant les scénarios de Challenge Clubs : les gardiens gardaient parfois la balle en main trop longtemps quand on demandait une passe

Electronic Arts annonce à côté de ça avoir corrigé plusieurs soucis d'affichage dans les écussons, logos ou coupes de cheveux de joueurs. La stabilité du jeu en général a été améliorée sur les différentes plateformes, sans détails supplémentaires dévoilés par l'éditeur. On rappelle également qu'à côté du prochain épisode EA FC 27 qui se prépare avec de grosses nouveautés, une autre licence va faire son grand retour. On apprenait cette semaine de nouvelles informations au sujet du retour de la franchise FIFA dans le jeu vidéo, avec une annonce pour le moins surprenante.

Source : EA