Bien que EA et la FIFA ont confirmé leur séparation en mai 2022 et que EA FC 26 ne proposera aucun contenu officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le titre aura toutefois droit à une mise à jour pour marquer le rendez-vous mondial des fans de football avec une mise à jour proposant sa propre version du contenu lié à la Coupe du Monde, mais sans licence FIFA.

EA Sports FC 26 fête la Coupe du Monde à sa façon

Dans le cadre de sa mise à jour « World's Game », EA FC 26 accueillera ainsi un nouveau mode tournoi international à 48 équipes disponibles dès le 4 juin 2026. À noter qu'il ne portera toutefois pas le nom officiel de la Coupe du Monde, eût égard à l'absence d'une licence FIFA. 53 équipes nationales sous licence officielle seront cependant de la partie dans EA FC 26, dont 41 des 48 participants à la Coupe du Monde officielle de la FIFA. Ainsi, le jeu introduit enfin les équipes du Brésil, dont Santos FC, ce qui veut dire qu'on peut à présent jouer avec Neymar Jr. Le tournoi sera également disponible en mode Carrière, avec la même structure et les mêmes règles, et des points de départ en direct juste avant et pendant la compétition.

Cette mise à jour de EA FC 26 apporte également une dimension internationale au mode Ultimate Team avec un Hub d'événements, des campagnes thématiques « Festival du Football » et bien plus encore. Les joueurs qui se connectent entre le 5 juin et le 24 juillet pourront obtenir un Pelé noté 93 et ​​trois évolutions « Choisissez votre parcours ». Certains stades accueillant des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA seront aussi au programme. Le tournoi se déroulera exactement de la même manière que la Coupe du Monde de la FIFA 2026, avec 12 groupes de quatre et cinq phases finales à élimination directe, débutant par les seizièmes de finale et se terminant par la finale.

Dans Ultimate Team, les joueurs d'EA FC 26 pourront découvrir diverses évolutions, de nouveaux jetons Festival du Football, un Hub d'événements dédié, des campagnes hebdomadaires sur le thème du Festival du Football, des éléments de joueur et bien plus encore. Les jetons constituent un tout nouveau type de récompense et deviendront le principal moyen d'en obtenir dans Ultimate Team. Une boutique dédiée aux jetons proposera des joueurs, des packs, des évolutions et du contenu de personnalisation pour votre club. Il sera possible de gagner jusqu'à 1 000 jetons par semaine, pour un total maximal de 5 000.



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Source : Site officiel d'EA FC 26