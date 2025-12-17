La promo la plus attendue des fêtes n’a même pas encore été annoncée qu’elle fait déjà parler d’elle. Sur EA FC 26, les Jokers Hiver semblent avoir fuité dans les grandes largeurs,

La période des fêtes approche, et avec elle l’un des événements les plus attendus d’Ultimate Team. Sans surprise, les Jokers Hiver s’apprêtent à faire leur retour dans EA FC 26, mais cette fois, les leaks vont beaucoup plus loin que d’habitude. Date de lancement, nouveautés majeures et surtout liste complète de joueurs, tout semble déjà avoir fuité.

EA FC 26 fait tout leaker pour les Jokers Hiver

Selon plusieurs leakers réputés, dont FUT Sheriff, la promo Winter Wildcards devrait débuter le vendredi 19 décembre 2025, à l’horaire habituel de 19h en France. L’événement remplacerait directement la promo Unbreakables et s’étendrait sur deux semaines, jusqu’au 2 janvier 2026. Un format plus long que les promos récentes de EA FC 26 , qui laisse penser qu’EA souhaite marquer le coup pendant les fêtes, avec du contenu plus dense et plus ambitieux.

Au-delà des joueurs, plusieurs changements notables sont évoqués. Certains Jokers Hiver pourraient devenir les premières cartes du jeu à disposer de deux PlayStyles+, une évolution majeure. EA chercherait ainsi à faire monter progressivement la puissance des cartes sans casser brutalement l’équilibre du jeu. Autre point marquant, plusieurs joueurs recevraient deux versions différentes, avec des changements de poste et des profils statistiques adaptés. Une manière d’offrir plus de variété et de flexibilité dans la construction d’équipe.

La liste des joueurs Jokers Hiver déjà connue

Les leaks vont encore plus loin pour EA FC 26, puisque l’équipe 1 des Jokers Hiver aurait déjà entièrement fuité. Voici la liste des joueurs concernés selon les informations actuelles.

Joueurs actuels

Ousmane Dembélé (PSG) – AG et BU

Federico Valverde (Real Madrid) – DD et MC

Gabriel (Arsenal)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Jonathan Tah (Bayern Munich)

Claudia Pina (FC Barcelone) – MOC et BU

Selma Bacha (OL)

Trinity Rodman (Washington Spirit) – MD et MG

Rafael Leão (AC Milan)

Kingsley Coman (Al-Nassr)

Armand Laurienté (Sassuolo)

Gerónimo Rulli (OM)

Gerard Moreno (Villarreal)

Josh King (Al-Khaleej)

Héros

Jürgen Kohler (Bundesliga)

Iván Córdoba (Serie A) – DC et DD

Claudio Pizarro – Nouveau Héros

Jill Scott – Nouveau Héros

Iván Zamorano – Nouveau Héros

Icônes

Zinedine Zidane

Ronaldinho – AG et MOC

Zlatan Ibrahimović – BU

Julie Foudy – MC

Luís Figo

Une sélection particulièrement prestigieuse pour EA FC 26, qui mêle stars actuelles, légendes du football et nouveautés très attendues en Héros. Comme chaque année, les Jokers Hiver devraient également s’accompagner de défis de création d’équipe quotidiens, d’objectifs temporaires et de packs spéciaux. Plusieurs anciennes cartes populaires pourraient aussi faire leur retour dans les packs, offrant une seconde chance aux joueurs passés à côté lors des précédentes promos.

Source : Fut Sheriff