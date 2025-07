Tandis qu’EA FC 26 continue de se faire désirer chez Electronic Arts, de nouvelles fuites semblent désormais indiquer que le lancement d’une bêta fermée serait plus ou moins imminent.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on entend parler d’EA FC 26 à travers de nombreuses fuites et pourtant, le titre d’Electronic Arts tarde encore officiellement à s’annoncer. Des premiers tests concernant un futur mode de jeu en monde ouvert aux fonctionnalités du traditionnel mode FUT, en passant par le potentiel retour des Tournois, le successeur d’EA FC 25 semble d’ores et déjà avoir bien peu de secrets pour nous. Et cela continue aujourd’hui avec de nouvelles fuites, qui évoquent cette fois-ci la tenue imminente d’une bêta fermée.

Bientôt une bêta fermée pour EA FC 26 ?

En effet, à en croire les récentes déclarations de FGZ, qui est également l’auteur de toutes les fuites précédemment citées, une bêta fermée d’EA FC 26 serait actuellement en préparation du côté de chez Electronic Arts. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aurait pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en profiter puisque le lancement de celle-ci serait prévu pour le début du mois d’août, avec une durée s’étalant jusqu’au mois de septembre. De quoi en profiter comme il se doit pendant plusieurs semaines, donc.

Autre élément intéressant à retenir des propos de FGZ, les codes de cette bêta fermée seraient envoyés peu de temps après l’annonce du jeu, qui s’accompagnera au passage du lancement des précommandes. En d’autres termes, cela signifie qu’EA FC 26 devrait être officialisé dans le courant du mois de juillet, ou début août au plus tard. Et si les dernières rumeurs, qui évoquaient alors une date de sortie pour le 26 septembre, sont vraies, cela signifie que les choses devraient aller très vite pour ce nouvel opus entre son annonce et sa sortie.

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, nous vous invitons toutefois à prendre toutes ces informations avec les pincettes de rigueur. Car même si FGZ a désormais acquis une solide réputation pour tout ce qui touche à la franchise, il vaut mieux attendre des informations officielles de la part d’Electronic Arts avant de s’emballer. Mais sachant que l’éditeur a généralement pris l’habitude de lancer sa communication aux alentours du mois de juillet, nous ne devrions heureusement plus trop tarder à entendre parler d’EA FC 26.