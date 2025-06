EA FC 26 se dévoile encore un peu malgré lui. De nouveaux leaks dépeignent des éléments qui ont de quoi ravir les fans. On vous explique tout, vous allez voir

L'été arrive, nous rapprochant vraisemblablement de la nouvelle itération du leader de la simulation de foot : EA FC 26. Après un opus 2025 plutôt apprécié et l'apparition de concurrents étonnants, nul doute que ce nouveau jeu saura une fois de plus rassemblé sa communauté fidèle pour des matchs toujours plus perfectionnés. Mais en attendant de pouvoir entrer sur le terrain, de nouveaux leaks dévoilent des surprises qui devraient plaire.

EA FC 26 mettrait les légendes en vedette

Les fuites s'enchaînent à la volée autour d'EA FC 26. Dernièrement, le futur titre d'Electronic Arts voyait notamment leaker sa date de sortie qui serait fixée, sans grande surprise, au 26 septembre 2025. Mais d'autres détails se font également jour en matière de contenu du jeu.

De fait, nous avons récemment eu droit à une potentielle liste des héros à voir leur carte faire leur apparition dans EA FC 26. On reste aujourd'hui dans le même ordre d'idée, le leaker Fut Sheriff, qui tombe souvent juste dans ses prédictions, aurait eu vent de 12 nouvelles icônes pour le mode Ultimate Team :

Cha Bum-kun

Giorgio Chiellini

Zlatan Ibrahimovic

Andres Iniesta

Steffi Jones

Oliver Kahn

Toni Kroos

Marcelo

Alex Morgan

Sissi

Sara Thunebro

Francesco Totti

La sélection mettrait en lumière des légendes, ce qui ne sera pas probablement pour déplaire aux fans. Le seul point étonnant est de voir Zlatan Ibrahimovic mentionné. Il avait auparavant reproché à la licence d'avoir exploité son nom et son image utilisés sans son accord. Pour autant, il pourrait bien apparaître dans EA FC 26 !

Le retour d'une star sur la jaquette ?

Un autre élément vient de leaker à propos d'EA FC 26. Cette fois, cela concernerait la couverture du jeu. Déjà à l'ère où la série portait le nom de « FIFA », elle était illustrée par une figure forte, qui avait marqué la dernière saison du ballon rond.

C'est pourquoi on ne s'étonnera pas si la jaquette d'EA FC 26 porte une nouvelle fois la figure de Jude Bellingham après celle de FC 25. Le milieu de terrain anglais a encore brillé au Real Madrid cette saison, ce qui expliquerait ce choix encore hypothétique. Puis, notons que ce ne serait pas le premier à apparaître deux fois d'affilée sur la couverture d'un jeux de la série (pensez à Cristiano Ronaldo ou Kylian MBappé).