La saison va reprendre à la rentrée ! EA FC 26 s'échauffe en nous présentant plus en détail son gameplay et il semble bien avoir écouté les joueuses et les joueurs.

Il est temps de chausser vos crampons pour EA FC 26 ! Le nouvel épisode du jeu annuel d'Electronic Arts se prépare pour sa sortie, en septembre prochain. C'est pourquoi il se permet quelques démonstrations acrobatiques pour vous présenter certaines de ses nouveautés. Certaines devraient particulièrement plaire aux fans.

EA FC 26 vous a entendu pour son gameplay

Electronic Arts a visiblement décidé d'en faire son leitmotiv ! L'éditeur le martèle maintenant à chaque présentation : « nous vous avons entendu ». S'adressant à une communauté de fidèle, il tient à appuyer le fait qu'il a pris en compte ses nombreux retours pour EA FC 26. Ainsi, les équipes de développement ont adapté les mécaniques afin de mieux répondre aux attentes.

Le premier gros changement d'EA FC 26 repose sur la manière-même d'aborder le jeu. Vous pourrez choisir entre deux types de gameplay différents : le « compétitif », parfait pour la réactivité et le dynamisme dans les modes en ligne, ce qui met l'accent sur le timing ; l'« authentique », pour plus de réalisme dans le jeu en hors-ligne, remettant la gravité et la cohésion d'équipe au centre de l'expérience.

En plus de ces deux approches, Electronic Arts a repensé les fondamentaux du gameplay dans leur ensemble pour FC 26. À ce titre, les joueurs et joueuses répondent bien mieux aux contrôles. De même, les PNJ autour sont plus réactifs pour accompagner vos actions. Les équipes ont également ajouté plus de profondeur à la protection de la balle, pour de meilleures sensations lors du pressing.

Enfin, EA FC 26 donne plus de corps aux différents postes sur le terrain. Cela va complexifier l'approche stratégique tout en vous permettant de mieux remplir votre rôle. En somme, l'expérience peut se personnaliser davantage. D'ailleurs, les équipes ont enfin ajouté un mode d'affichage avec un contraste élevé, pour plus d'accessibilité. Tout le monde peut l'utiliser pour mieux différencier les équipes par exemple ou s'offrir une visibilité du terrain plus claire. Voilà de bons points qui répondent aux attentes des fans en attendant la sortie, le 19 septembre 2025.