Electronic Arts prend un peu d'avance pour vous offrir des cadeaux pour EA FC 26. Récupérer très facilement des contenus gratuits avant même la sortie du jeu le plus attendu de la rentré

La remise en jeu approche pour la prochaine itération footballistique star. EA FC 26 fera son entrée sur PC et consoles le 26 septembre 2025. Certains auront même l'occasion de s'échauffer avec un peu d'avance, puisque l'early access démarre dès le 19 du mois. Dès lors, Electronic Arts a souhaité récompenser sa communauté avec des contenus gratuits. On vous explique comment les obtenir.

Les premiers cadeaux pour EA FC 26

C'est le mot d'ordre depuis que la campagne de communication d'EA FC 26 est lancée : tout est pensé pour la communauté. Jusque dans les trailers, l'éditeur martèle ce message, insistant sur le fait que c'est l'expérience de jeu la plus orientée pour les fans.

Dans cette même logique, Electronic Arts vous offre d'ores et déjà des contenus gratuits pour le jeu. En tout, trois cadeaux vous attendent : le Gold Players Pack, qui contient des joueurs et consommables, le Rare Gold Pack et ses cartes or encore plus intéressantes, et le Premium Electrum Players Pack qui comprend des joueurs argent et or, dont des rares !

Ces contenus gratuits s'obtiennent via l'événement « First Gameplay Livestream » d'EA FC 26. Il s'agit d'un stream continue sur Twitch et YouTube à regarder pendant une durée précise pour remporter les différents packs en ayant pris soin de relier votre compte de joueur à la plateforme au préalable :

15 minutes de visionnage : Gold Players Pack.

: Gold Players Pack. 60 minutes : Rare Gold Pack.

: Rare Gold Pack. 60 minutes et à condition d'avoir récupéré les deux premiers lots : Premium Electrum Players Pack.

© Electronic Arts.

Comment récupérer vos contenus gratuits ?

Pour agrémenter vos futures parties d'EA FC 26, prenez part à l'événement en ligne du 10 au 30 septembre. Choisissez la plateforme de streaming sur laquelle vous souhaitez regarder des lives du jeu : YouTube ou Twitch. Ensuite, assurez-vous de relier votre compte de la plateforme à votre compte Electronic Arts. Cela s'opère dans les paramètres pour la première, tandis qu'il suffit de passer par ce lien pour la seconde.

Une fois la durée de visionnage atteinte pour obtenir une ou plusieurs récompenses, il ne vous restera plus qu'à les récupérer. D'un côté, la transmission est normalement automatique vers votre compte Electronic Arts. De l'autre, il suffit de vous rendre dans l'inventaire des Drops de Twitch, comme c'était le cas pour les précédents événements du genre. Profitez-en pour agrémenter votre partie d'EA FC 26 !