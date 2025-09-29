Electronic Arts gâte déjà les joueurs de EA FC 26. Dès maintenant, il est possible de récupérer facilement des contenus gratuits pour accompagner la sortie du jeu de foot.

La nouvelle saison footballistique est lancée. EA FC 26 est disponible depuis le 26 septembre sur PC et consoles, et Electronic Arts en profite pour remercier sa communauté. Au programme : des contenus gratuits Twitch Drop à récupérer facilement. On vous explique comment en profiter. Mais il faut faire vite, car la campagne a déjà commencé il y a un moment. Le 30 septembre, c'est terminé !

Déjà des cadeaux sur EA FC 26, faites vite !

Dans la foulée du lancement d’EA FC 26, Electronic Arts propose déjà des récompenses gratuites à récupérer. Trois packs sont au programme : le Gold Players Pack, qui renferme joueurs et consommables, le Rare Gold Pack, avec des cartes or plus intéressantes, et enfin le Premium Electrum Players Pack, qui combine joueurs argent et or, dont certains rares.

Pour les obtenir, il suffit de participer à l’événement « First Gameplay Livestream » diffusé en continu sur Twitch et YouTube. La règle est simple : regarder le stream pendant une durée déterminée, après avoir lié son compte de jeu à la plateforme.

15 minutes : Gold Players Pack

: Gold Players Pack 60 minutes : Rare Gold Pack

: Rare Gold Pack 60 minutes supplémentaires (et après avoir récupéré les deux premiers lots) : Premium Electrum Players Pack

Ce serait vraiment dommage de passer à côté de ces récompenses faciles à récupérer.

Comment récupérer vos contenus gratuits ?

Pour pimenter vos matchs sur EA FC 26, l'événement spécial est organisé jusqu'au 30 septembre. Le principe est simple : choisissez entre YouTube ou Twitch pour suivre les lives du jeu, puis reliez votre compte Electronic Arts à la plateforme de votre choix. Sur YouTube, l’option se trouve dans les paramètres. Sur Twitch, il suffit de passer par le lien officiel.

Une fois vos minutes de visionnage validées, les récompenses tombent. Elles sont automatiquement transférées sur votre compte EA, ou bien à récupérer directement dans l’onglet Drops de Twitch, comme lors des campagnes précédentes. De quoi enrichir vos parties sans effort et profiter au maximum du lancement d’EA FC 26.

Source : Twitch