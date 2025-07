C’est désormais officiel : EA FC 26 arrive bientôt. Après plusieurs mois de spéculations et un teasing savamment orchestré, le nouvel opus de la franchise footballistique d’Electronic Arts se dévoile peu à peu. Plateformes, prix, éditions, accès anticipé… Voici tout ce qu’il faut retenir. Avec un premier trailer à la clé.

Electronic Arts a confirmé deux dates de sortie distinctes pour EA FC 26. Les joueurs qui achèteront l’édition Ultimate pourront découvrir le jeu dès le 19 septembre 2025, grâce à un accès anticipé de sept jours. La version Standard, elle, sera disponible pour tout le monde le 26 septembre. À noter : les abonnés EA Play, y compris ceux qui ont le Game Pass Ultimate sur Xbox, auront droit à un essai de 10 heures dès le 19 septembre également. Une bonne occasion de tester le jeu avant de s'engager.

Comme on pouvait s’y attendre, EA Sports FC 26 sera lancé sur toutes les consoles actuelles, mais aussi sur les anciennes générations. Voici la liste complète des plateformes confirmées :

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch (première génération)

PlayStation 5 et PlayStation 4

Xbox Series et Xbox One

PC (Windows)

En revanche, seule l’édition Standard de EA FC 26 bénéficiera d’un format physique, quel que soit le support. L’édition Ultimate sera exclusivement proposée en version dématérialisée.

Prix et éditions

EA n’a pas encore montré de gameplay complet, mais on sait déjà que Zlatan Ibrahimović trônera sur la jaquette de l’édition Ultimate de EA FC 26. Un choix fort, qui place une légende du football au cœur de la campagne marketing. Reste à savoir si d’autres joueurs emblématiques accompagneront cette communication dans les semaines à venir.

Les tarifs ont été aussi révélés. Sur Switch 2, le jeu coûtera 79,99 € en édition Standard. La version Switch classique sera un peu moins chère, à 59,99 €. Sur PlayStation et Xbox, le prix monte aussi à 79,99 € pour la version de base de EA FC 26, et 109,99 € pour l’édition Ultimate. Sur PC, comptez 69,99 € en Standard et 99,99 € en Ultimate. Pas de cross-upgrade prévu pour passer d’une console à une autre, notamment entre Switch et Switch 2.

Source : EA