EA FC 26 pour bientôt ? Selon futlatestinfo sur X, une source qu'on juge plutôt fiable dans l'univers d'EA Sports FC, le prochain titre du géant américain débarquerait le 26 septembre 2025. Ce n'est pas tout, la fuite laisse entendre que les bonus de l'édition Ultimate seraient les mêmes qu'avec EA Sports FC 25. Comprenez, un accès anticipé et des avantages exclusifs pour le très prisé mode Ultimate Team. De quoi donner un avantage certain aux plus impatients.

Cette date, même si elle n'est pas encore officielle pour EA FC 26, ne surprend pas vraiment. En effet, EA a toujours eu pour habitude de lancer ses jeux de football, y compris à l'époque de FIFA, vers la fin septembre. Pour preuve, EA Sports FC 25 est sorti le 27 septembre 2024. C'est un créneau malin ! Il coïncide pile poil avec le début de la plupart des grandes ligues de football mondiales. Logique, donc, pour maximiser l'enthousiasme des fans.

Rappelons que suite à la fin de son partenariat historique avec la FIFA en 2023, EA a su rebondir. Ils ont opéré une transition réussie vers la marque EA Sports FC dès le lancement d'EA Sports FC 24. Malgré ce changement de nom, l'éditeur n'a pas déçu. Ses simulations de football restent de très haute qualité. Elles continuent de séduire un public immense, des joueurs occasionnels aux puristes. Il faut dire que la franchise domine son marché, surtout depuis que la popularité d'eFootball (l'ancien Pro Evolution Soccer de Konami) a un peu fléchi. Bref, EA FC 26 devrait encore cartonner.

Des retours en demi-teinte ?

Pourtant, toutes les nouvelles ne sont pas forcément roses. On vous en parlait déjà précédemment sur Gameblog : un autre leak, relayé par FGZ, la même source derrière les révélations que l'on connaît bien, concerne une nouveauté très attendue. Il s'agit du fameux mode monde ouvert d'EA Sports FC 26. EA l'avait évoqué dès octobre dernier. Ce mode devrait s'inspirer du "Parc" de NBA 2K. L'idée ? Offrir un espace en ligne commun où les joueurs pourraient se retrouver et interagir librement. Avec leurs amis, ou d'autres passionnés. L'idée est clairement alléchante ! Mais les premiers retours seraient malheureusement mitigés. Selon FGZ, les phases de test auraient déjà débuté. Et les avis ne seraient pas très positifs. Wait and see.

Source : futlatestinfo