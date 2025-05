Si l'on en croit de récents leaks, EA FC 26 devrait arriver courant août 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, ainsi que, de manière assez surprenante, sur PS4 et Xbox One. Après un an et demi d'existence, EA Sports FC 25 pourrait donc vivre ces derniers mois avant de passer le flambeau à son petit frère. Et celui-ci pourrait avoir de très gros arguments pour convaincre, d'après un indice lourd de sens lâché par Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, dans un récent appel aux investisseurs.

Une couple pleine pour EA FC 26 l'année prochaine ?

Deuxième opus s'étant départi de la licence FIFA, EA Sports FC 25 a eu quelques difficultés à convaincre son public, avec plusieurs éléments qui n'ont pas vraiment été du goût des joueurs. Le titre a essayé de se rattraper au fil de son cycle de vie avec différentes mises à jour majeures. Il va cependant bientôt devoir rentrer au vestiaire, puisque EA FC 26 devrait prochainement prendre la relève.

Si l'on en croit le PDG d'Electronic Arts dans un récent appel aux investisseurs, cela pourrait se faire de manière assez spectaculaire. Pour rappel, 2026 marquera le retour très attendu de la Coupe du Monde. Et il se pourrait qu'elle ait droit à une place toute particulière dans EA FC 26. « À l'avenir, la Coupe du Monde 2026 serait une opportunité d'acquisition majeure et le prochain moment décisif pour la franchise, ancré dans une profonde connexion sociale. Une Coupe du Monde pour l'été 2026 représenterait un moment charnière pour la licence ».

À noter cependant que, pour rendre cela possible, encore faut-il que FIFA accorde sa bénédiction à Electronic Arts. Compte tenu de la séparation entre les deux entités depuis EA Sports FC 24, l'intégration de la Coupe du Monde 2026 à EA FC 26 reste encore incertaine. Autrement, cela pourrait prendre la forme de l'intégration de l'Euro 2024 dans FC 24, avec des résultats qui ont profondément déçu les joueurs. Les fans devront donc surveiller la chose de près pour voir comment EA FC 26 compte célébrer cette future grand-messe mondiale du football.

© Electronic Arts

Source : Electronic Arts