Electronic Arts continue de chouchouter les joueurs d’EA FC 26 avec la mise en place d’une nouvelle campagne Twitch Drops, qui permet de récupérer de nouveaux contenus gratuits.

Bien qu’il se fasse assez discret dans l’actualité ces derniers temps, EA FC 26 reste pourtant bien en place et largement prisé par les amateurs de football, qui sont déjà plus de 12 millions à avoir répondu à l’appel du ballon rond en quelques mois. Et même si la communauté du jeu n’hésite parfois pas à exprimer son mécontentement avec virulence à Electronic Arts, l’éditeur fait tout de même tout son possible pour contenter ses fans à grands renforts de cadeaux. En témoignent, une nouvelle fois, la mise en place de contenus gratuits via une campagne Twitch Drops.

Une nouvelle campagne Twitch Drops est en marche pour EA FC 26

En effet, à l’instar de bien d’autres jeux comme ARC Raiders et Call of Duty Black Ops 7 par exemple, Electronic Arts offre régulièrement à sa communauté la possibilité de mettre la main sur des contenus gratuits à destination d’EA FC 26, récupérables directement sur Twitch. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit alors de lier le compte de la plateforme sur laquelle vous jouez au jeu à votre compte Twitch, puis de regarder un stream partenaire (identifiable à la mention « DROPS » dans le titre) pour obtenir la récompense visée.

Car oui, pour cette nouvelle fournée, ce sont encore une fois deux nouveaux types de Packs de joueurs qui attendent les fans d’EA FC 26, en sachant que chacun d’eux nécessite d’accomplir une action bien définie pour pouvoir être obtenu. Voici comment faire :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live

Regardez le stream pendant 15 minutes pour récupérer la récompense Pack de joueurs 83+ x3

Regardez le stream pendant 1 heure pour récupérer la récompense Pack de joueurs 84+ x4

Notons que la campagne Twitch Drops en question, lancée depuis le 27 février dernier, s’étendra alors jusqu’au lundi 23 mars 2026 à 20h40 (heure française). Si cela vous laisse encore un peu de marge pour en profiter, ne tardez donc pas trop non plus, sous peine de passer à côté de ces belles récompenses pour EA FC 26. Profitons-en également pour rappeler que si vous ne l’avez pas encore fait, en liant votre compte Electronic Arts à votre chaîne Twitch ou YouTube, vous pouvez également remporter des récompenses supplémentaires pour le jeu.

Enfin, dernière information et non des moindres, si vous souhaitez suivre votre progression dans la campagne Twitch Drops, ou même récupérer vos contenus gratuits une fois celle-ci accomplie, il vous suffit de procéder comme suit :

Utilisez la page d’inventaire de drops pour suivre la progression ou le statut des récompenses

Notez que les récompenses ne peuvent être gagnées que sur un stream à la fois

N’oubliez pas que toutes les récompenses gagnées doivent ensuite être récupérées pour apparaître dans EA FC 26

Source : Twitch