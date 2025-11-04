À l'occasion d'un tournoi de qualification pour le FC Pro Open, EA FC 26 offre des contenus gratuits pour attirer les spectateurs, voici comment les récupérer.

Outre Battlefield 6 qui offre des contenus gratuits pour accompagner le lancement récent de REDSEC, son mode Battle Royale, l'autre mastodonte d'Electronic Arts qu'est EA FC 26 propose également des contenus gratuits à gagner via une campagne Twitch Drops. Plus précisément, il est cette fois question d'accompagner les FC Pro Open Global Qualifiers Objectives. Voici toutes les conditions requises pour obtenir lesdites récompenses encore en lice.

Campagne de contenus gratuits en regardant les pros de EA FC 26 jouer

La diffusion en direct du premier jour des FC Pro Open Global Qualifiers a eu lieu le samedi 1er novembre à 21h00, tandis que celle du deuxième jour débutera le dimanche 2 novembre à 14h00. Les deux diffusions seront disponibles sur Twitch et YouTube via la chaîne officielle de EA FC 26. La campagne Twitch Drops est quant à elle encore active jusqu'au 5 novembre 2025 à 12h59 chez nous. Il reste donc encore un peu de temps pour récupérer les contenus gratuits offerts pour l'occasion.

Campagne Twitch Drops oblige, la manière d'obtenir les fameux contenus gratuits est relativement simple : il faut regarder un stream partenaire (reconnaissable à la mention DROPS dans le titre du stream) sur Twitch pendant une durée déterminée pour obtenir divers éléments en jeu, en pensant avant de le faire à lier le compte de la plateforme sur laquelle vous jouez à EA FC 26 et votre compte Twitch. À noter d'ailleurs que si vous n'avez pas encore associé vos comptes YouTube ou Twitch à votre compte EA, vous recevrez des récompenses supplémentaires. Chaque récompense se limite toutefois à une par compte EA.

Comment récupérer les contenus gratuits en lien avec le Jour 2 des FC Pro Open GQ

Une fois vos comptes EA et Twitch reliés, voici donc les modalités à suivre pour récupérer les contenus gratuits actuellement en lice pour le deuxième jour des FC Pro Open GQ sur EA FC 26 jusqu'au 5 novembre 2025 à 12h59 :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live

Regardez le stream pendant 15 minutes et récupérez la récompense Pack de Joueurs Rare Gold 80+ Triple

Regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense Pack de Joueurs Rare Gold 81+ x 5

S'agissant de la progression et récupération des contenus gratuits EA FC 26 en lien avec la campagne Twitch Drops en cours, voici les modalités à connaître :

Utilisez la page d'inventaire de drops pour suivre la progression ou le statut des récompenses

Les récompenses ne peuvent être gagnées que sur un stream à la fois

Il est impératif de récupérer les récompenses gagnées.

Source : Twitch