Il est vrai que les jeux EA Sports riment souvent avec continuité. Mais avec EA FC 26, il est temps de prendre le contre-pied ! Plus qu'un simple lifting annuel, les équipes de développement amorce une entreprise plus ambitieuse, qui s'appuie énormément sur les retours de la communauté. Un mode très apprécié va donc s'offrir un beau renouveau, répondant d'autant plus aux attentes des fans qui cherchent autant la compétition que la camaraderie.

Un mode revu de fond en comble pour EA FC 26

Il était temps ! Depuis le début de sa communication, Electronic Arts met en lumière les commentaires des joueuse et joueurs qui ont permis à ses studios de plancher sur le très attendu EA FC 26. C'est pourquoi tous les modes ont été repensés, afin de mieux répondre aux exigences de gameplay d'un public qui réclame de la nouveauté. Parmi les évolutions notables de cet opus, l'éditeur vient de lever le voile sur tout ce qui touche aux Clubs.

En effet, l'expérience de club est au cœur de cette refonte pour EA FC 26. Le jeu s'octroie ainsi une toute nouvelle mécanique, les archétypes, qui vise à donner plus de personnalité à chaque joueur sur le terrain. Dès l'entrée dans le mode Clubs, vous pouvez choisir parmi 13 profils différents, chacun inspiré d'une légende du football et surtout associé à une position stratégique sur le terrain. Il y en a 3 pour les attaquants, 4 pour les milieux de terrain, 4 pour les défenseurs et enfin 2 pour les gardiens.

Ce faisant, en jouant en Clubs dans EA FC 26, vous pourrez davantage adopter une attitude qui colle à votre manière de jouer. À vous de les essayer pour voir ce qui vous correspondra le mieux. Ensuite, le système propose une progression sur 50 niveaux pour améliorer vos compétences grâce à l'AXP (« expérience d'Archétype ») accumulée.

© Electronic Arts.

Une nouveauté qui en laissera certains indifférents

À cela s'ajoutent les événements live du Club Rush. Ils prennent la forme de tournois éliminatoires sur quatre tours. À vous de remporter la victoire pour vous rapprocher du sommet ! Mais, gare à la défaite, qui vous renverra à la case départ. La grosse nouveauté ici est la possibilité avec EA FC 26 d'appartenir jusqu'à 3 clubs différents. Le studio a d'ailleurs repensé l'interface pour naviguer plus simplement de l'un à l'autre.

Sur les réseaux sociaux, les avis sont plutôt mitigés concernant ces tournois Rush. Même si c'est une façon d'ajouter des enjeux autour d'un des différents modes d'EA FC 26, beaucoup expriment leur mécontentement sous la publication X d'Electronic Arts. Autant le fait d'avoir plusieurs Clubs à portée de main et le retour au format de ligue à l'ancienne en convainquent certains, autant d'autres regrettent l'association des Clubs à ces matchs en équipe restreinte.

Voilà qui promet malgré tout un défi encore plus intense dans EA FC 26. Le mode Clubs s'appuiera d'ailleurs sur le profil de jeu « compétitif », qui s'oppose au gameplay plus authentique d'autres modes. Mais tout cela, vous le découvrirez par vous-même le 26 septembre 2025, sur PC, PS4/PS5, Xbox One et Series, ainsi que sur Nintendo Switch 1 et 2 comme l'a remontré la conférence d'hier.