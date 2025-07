EA FC 26 approche, et le jeu semble proposer une nouveauté particulièrement attendue et demandée depuis plusieurs années. Enfin un vrai changement ? C'est visiblement le cas.

Bonne nouvelle pour les fans de Ultimate Team. Dans EA FC 26, EA semble enfin s’attaquer à l’un des plus gros problèmes du mode en ligne : les abandons en plein match. Une nouveauté qui pourrait changer pas mal de choses, et rendre l’expérience de jeu bien plus agréable.

Une pénalité pour ceux qui quittent trop souvent EA FC 26 ?

Jusqu’à présent, rien n’empêchait un joueur de quitter un match dès qu’il était en difficulté sur EA FC 26. Un mauvais tirage ? Un but encaissé trop tôt ? Il suffisait de quitter la partie pour relancer un nouveau match. Frustrant, surtout pour ceux qui voulaient jouer sérieusement.

Mais avec EA FC 26 ce comportement pourrait enfin avoir des conséquences. Selon plusieurs insiders spécialisés dans le foot virtuel, dont le compte FGZ sur X (ex-Twitter), EA va introduire une pénalité de type « cooldown ». Concrètement, si vous quittez plusieurs matchs à la suite, vous devrez attendre avant de pouvoir en relancer un autre.

Un exemple de 15 minutes d’attente a été évoqué. Le nombre de matchs nécessaires pour déclencher la sanction reste flou, mais on parle de plusieurs abandons d’affilée. À confirmer lors de la sortie officielle du jeu EA FC 26, le 26 septembre.

Un vrai changement pour le mode le plus populaire du jeu

Ce système peut paraître simple, mais il répond à une demande qui revient chaque année. Ultimate Team est le mode le plus joué, mais aussi celui qui génère le plus de frustration à cause des joueurs qui quittent sans prévenir. Avec cette nouveauté sur EA FC 26, EA veut encourager les joueurs à terminer leurs matchs, même lorsqu’ils sont en train de perdre. D’un côté, ça évite de gâcher l’expérience de l’adversaire. De l’autre, ça permet au matchmaking de mieux vous placer en fonction de votre niveau réel. Un double avantage, donc.

Ce n’est pas une révolution. Mais c’est un signal positif. Depuis quelques années, Ultimate Team évolue peu. Alors voir EA intégrer ce type de correction, aussi simple soit-elle, laisse penser que le studio commence à écouter les retours de sa communauté.

Source : FGZ