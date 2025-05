Ces derniers mois, l’augmentation progressive des prix dont est victime l’industrie du jeu vidéo ne manque pas de faire réagir. De la PS5 Pro vendue à 800€ à Mario Kart World et ses 90€, en passant par une énième hausse de 50€ pour les Xbox Series, il y a de quoi s’inquiéter quant à l’avenir. D’ailleurs, beaucoup commencent d’ores et déjà à se demander si d’autres éditeurs, comme Take-Two avec GTA 6 par exemple, pourraient suivre la tendance. Mais en tout cas une chose est sûre : ce ne sera pas le cas pour Electronic Arts, et donc EA FC 26.

Pas de hausse de prix en vue pour EA FC 26

À l’occasion de son dernier bilan financier, Andrew Wilson a en effet confirmé auprès des investisseurs qu’aucune revalorisation n’était prévue de leur côté. « Du point de vue des jeux, nous n’avons apporté aucun changement à notre stratégie actuelle à ce stade » affirme notamment le PDG d’EA. Cela ne l’a cependant pas empêché de souligner qu’à ses yeux, tous ces changements ne sont finalement que le reflet d’une industrie en constante évolution. « Notre business est très différent aujourd’hui de ce qu’il était ne serait-ce qu’il y a dix ans » a-t-il déclaré.

« Dans un monde où tout ce que nous faisions il y a dix ans consistait à vendre de jolies boîtes en plastique dans les rayons des magasins, même si cela fait toujours partie de notre business, ça représente une partie beaucoup plus petite de notre activité. Et nous avons maintenant des prix qui représentent tout, du free-to-play jusqu’aux éditions Deluxe et au-delà » ajoute-t-il alors. « Et ce que nous avons découvert au fil du temps, c’est que si nous parvenons à associer la qualité et la valeur, notre entreprise est forte, résiliente et continue de croître ».

Des propos qui sèment quand même le doute…

Que les joueurs d’EA FC 26 se rassurent donc, le titre ne devrait pas coûter plus cher que les 80€ en vigueur pour EA FC 25. Cela étant, s’il y a bien une chose que nous a apprise l’industrie ces dernières années, c’est que les choses peuvent très vite évoluer. Et forcément, quand on voit Andrew Wilson conclure sa déclaration par « à ce stade », il est difficile de ne pas envisager l’idée que la question soit en réalité d’ores et déjà à l’étude. Espérons donc que nous n’aurons pas affaire à un effet domino maintenant que Nintendo s'est engouffré dans la boîte de pandore.

Source : Electronic Arts