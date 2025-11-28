Basket, tennis, catch, hockey sur glace… Depuis plus de deux décennies maintenant, 2K a fait du domaine sportif l’un de ses plus gros bastions grâce à son label 2K Sports, qui multiplie autant les sorties que les succès. Il suffit par exemple de voir le poids d’une franchise comme NBA 2K pour s’en rendre compte. Toutefois, un sport en particulier reste encore assez peu représenté chez l’éditeur : le football. Il faut dire qu’il s’agit plutôt du domaine d’Electronic Arts qui, malgré la perte de FIFA, continue de dominer avec EA FC 26. Mais cela pourrait bientôt changer.

EA FC 26 bientôt concurrencé par 2K ?

En effet, ce n’est désormais plus un secret : 2K a aujourd’hui plus que jamais pour volonté de s’imposer comme un leader dans le milieu du sport sur le marché vidéoludique. La grande bataille qui a fait rage entre Electronic Arts et 2K au sujet de College Basketball il y a quelques semaines nous l’a d’ailleurs prouvé. Et cela pourrait bientôt être voué à s’étendre au domaine du football, en tout cas si l’on en croit certaines théories. Car selon certains, 2K Sports pourrait bien être en train de préparer l’arrivée du futur grand concurrent d’EA FC 26.

Et cela ne tiendrait qu’à une chose, ou plutôt une seule personne : Matt McKie. Car après avoir passé de nombreuses années chez Electronic Arts à travailler sur la franchise EA FC / FIFA, où il a notamment officié en tant que directeur principal du marketing mondial des produits puis directeur de marque, McKie a récemment rejoint les rangs de 2K, où il a commencé en tant que conseiller stratégie avant de devenir vice-président du marketing. Un poste grâce auquel il pourrait alors jouer un rôle crucial sur le développement du football chez 2K Sports.

C’est en tout cas de cette façon que l’on pourrait interpréter l’un de ses derniers posts LinkedIn, où il a officialisé sa nouvelle prise de poste. « Je suis impatient de commencer le prochain chapitre de ma carrière en tant que vice-président du marketing chez 2K », a notamment déclaré McKie, avant d’ajouter : « Nous sommes en train de constituer une équipe de premier ordre afin de concrétiser pleinement notre vision sans compromis pour la prochaine franchise sportive à succès de 2K ». Se pourrait-il, donc, qu’il soit question d’un nouveau concurrent à EA FC 26 ?

À prendre avec des pincettes

Pour l’heure, cela ne reste évidemment que de la pure spéculation. À ce stade, rien ne dit que 2K Sports travaille effectivement sur une nouvelle franchise de football. Néanmoins, connaissant le pedigree de McKie, et au vu de toutes les rumeurs entourant une possible collaboration entre Take-Two Interactive et la FIFA, on ne peut que s’interroger sur la question. Il faudra néanmoins faire preuve de patience avant de connaître le fin mot de cette histoire, et surtout avant de savoir si EA FC 26 viendra enfin être bousculé sur son propre terrain.

Source : Insider Gaming