EA FC 25 vous invite pour des matchs encore plus intenses grâce à une mise à jour qui vient résoudre tout un tas de problèmes handicapants. Si vous hésitez à relancer le jeu, c'est le moment !

La saison n'est pas finie ! EA FC 25 est effectivement loin d'avoir raccroché le maillot. Malgré les menaces, toujours aucun concurrent vraiment notable pour le jeu de référence. Dès lors, l'épisode annuel continue de vous entraîner sur le terrain d'une mise à jour à une autre. Une nouvelle vient justement de se déployer, découvrez ce qu'elle vous réserve pour la mi-temps.

EA FC 25 s'offre un gros patch

L'expérience promet une nouvelle fois de se bonifier pour EA Sports FC 25. L'équipe d'Electronic Arts en charge du support du jeu de simulation de foot a décidément beaucoup de bonnes nouvelles pour les joueuses et joueurs en ce moment. Tout récemment, elle annonçait le retour prochain du fameux Roma Trio. Puis, hier, c'est une autre grande mise à jour qu'elle a détaillé.

L'update 11 est dès maintenant disponible sur PC et consoles (à l'exception de la Nintendo Switch, qui devra attendre un peu plus pour y avoir accès). Vous devriez vite voir la différence avec tous les bugs qu'elle corrige notamment le prix des transferts du côté de l'Ultimate Team, mais aussi plusieurs problèmes d'affichage.

Plus important encore, EA FC 25 voir son gameplay profiter d'un bon coup de polish. Divers soucis de ralentissements involontaires ont été réglés. De même, l'équipe a amélioré la précision des passes sous certaines conditions. Enfin, vous devriez profiter d'une expérience plus stable. N'ayez plus peur des anicroches en mode Carrière, les crashes ont eux aussi trouvé une solution.

Patch notes de l'Update 11

EA FC 25 fait ainsi une belle remise en jeu avec sa nouvelle mise à jour. Alors que le prochain opus commence déjà à faire parler de lui, profitez encore de la dernière édition dans une version mieux optimisée.

Ultimate Team

Dans certaines situations, les prix minimum et maximum ne pouvaient pas être ajustés lors de la mise en vente d'objets sur le marché des transferts

Correction des cas d'éléments manquants et de formatage incohérent de l'interface utilisateur.

Gameplay d'EA FC 25

Dans certains cas, une passe au sol était moins précise que prévu dans des situations où le passeur et le receveur n'étaient pas sous la pression des défenseurs.

Parfois, le porteur du ballon pouvait ralentir involontairement lorsqu'il se retournait pendant un dribble effectué en sprintant.

Lors d'une passe, le changement de joueur vers le receveur ne se produisait pas toujours si l'animation de la passe était interrompue par certaines entrées.

En de rares occasions, les joueurs pouvaient entrer dans un état où ils commettaient continuellement des fautes professionnelles involontaires.

Ça se passe mieux dans les Clubs

L'intro du match dans Clubs Rush affichait le même nom d'équipe et la même abréviation pour tous les joueurs.

L'appel du bouton Tactique d'équipe ne fonctionnait pas toujours comme prévu sur l'écran Tactique d'équipe.

Le mode Carrière d'EA FC 25

Correction des cas d'affichage incorrect pour certaines compétitions lors de l'utilisation des points de départ en direct.

Des résultats de compétition et des classements incorrects pouvaient s'afficher le dernier jour de la saison.

Après avoir rempli les conditions requises pour une tâche dans Manager Career, la tâche pouvait continuer à s'afficher comme active dans la liste des tâches.

Une équipe de remplacement incorrecte aurait pu apparaître dans les transferts de club.

Un problème de stabilité a pu se produire lors de la simulation de matchs à partir du Hub central.

Correctifs généraux

Mise à jour de certains badges, ballons, bannières, drapeaux, caméras, écharpes, stades, tifos, trophées, célébrations, cheveux et kits.

Correction de divers problèmes de stabilité qui pouvaient survenir.

Correction des cas de textes remplaçants et manquants.