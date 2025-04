On en parlait récemment sur Gameblog : un Season Pass pour EA FC 25 avait leaké, et c’est désormais totalement officiel. Sans surprise, cela fait grincer des dents de nombreux joueurs, qui ne veulent pas dépenser encore plus dans leur jeu de foot préféré.

EA FC 25 et le Season Pass qui déplait

C’est officiel : EA FC 25 innove en introduisant, pour la toute première fois, un Season Pass payant. Jusqu’ici, les joueurs avaient droit à un passe gratuit pour débloquer des récompenses. Mais cette année, EA veut aller plus loin. Et forcément, ça fait déjà beaucoup parler.

Concrètement, ce nouveau Premium Season Pass EA FC 25 vient s’ajouter au pass gratuit existant. Il est accessible de deux manières. Soit en déboursant 500 000 pièces FUT (si vous êtes riches en jeu). Soit en payant 1 000 FC Points, ce qui correspond à environ 10 euros. Autrement dit, les joueurs assidus pourront l’obtenir sans sortir la carte bleue. Mais pour la majorité, un petit passage par la boutique sera probablement nécessaire. Il suffit de lire les différents commentaires sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que ce genre de pratique ne passe déjà pas. Beaucoup de joueurs semblent assez en colère face à la situation.

Quelles récompenses dans ce nouveau pass ?

Le Premium Pass EA FC 25 propose 40 paliers de contenu. À chaque niveau franchi, vous débloquez des récompenses bien plus intéressantes que d’habitude. Parmi elles :

Des packs échangeables (même les très gros, comme les 90+ x4)

(même les très gros, comme les 90+ x4) Des points SP pour accélérer votre progression

pour accélérer votre progression Des joueurs ICON ultra rares, notés 94, 95… et même un Franck Ribéry à 96

Bref, de quoi renforcer sérieusement votre équipe Ultimate Team sans dépendre uniquement de la chance. Cela fait des années que le mode Ultimate Team est une machine à cash pour EA. Le Season Pass gratuit avait été introduit pour encourager les joueurs à rester actifs. Mais face à la concurrence et à l’évolution des attentes, proposer un pass payant semblait inévitable. Ce nouveau système permet à EA d’offrir plus de contenu... tout en monétisant encore davantage ses joueurs fidèles sur EA FC 25. Un choix logique d'un point de vue commercial, mais qui ne plaira pas à tout le monde.

Source : EA