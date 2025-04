La Team of the Season approche à grands pas, et EA Sports continue de préparer le terrain dans EA FC 25. En attendant l’événement le plus attendu du mode Ultimate Team, une nouvelle mise à jour vient d’être déployée. Le Title Update 12 est disponible dès maintenant. Et s’il ne chamboule pas le gameplay, il corrige pas mal de petits soucis qui traînaient depuis un moment.

Pas de gros changements, mais des ajustements bienvenus sur EA FC 25

Cette mise à jour est avant tout technique pour EA FC 25. Pas de nouvelle mécanique, pas de changements majeurs dans le gameplay. Et franchement, tant mieux : la meta actuelle plaît à beaucoup de joueurs. En revanche, EA a pris le temps de corriger plusieurs bugs signalés par la communauté.

Parmi les plus notables de EA FC 25 : un souci dans Ultimate Team permettait d’utiliser des joueurs de champ... comme gardiens de but. C’est terminé. Du côté du mode Carrière, certains tournois ne donnaient pas les bonnes primes. Et dans le menu, l’évolution des joueurs n’apparaissait pas toujours correctement. Tout ça a été corrigé.

Des retouches visuelles et une meilleure stabilité

Le patch s’attaque aussi à quelques détails dans les autres modes de EA FC 25. Dans Clubs, l’affichage des matchs Rush sans club était buggé, c’est désormais réglé. Côté esthétique, plusieurs éléments ont été mis à jour : des écussons, des maillots, des trophées... Et même des coiffures.

Trois nouvelles modélisations de visages de joueurs (“star heads”) sont aussi prêtes sur le jeu. Elles seront ajoutées bientôt via une mise à jour serveur. Enfin, EA promet des améliorations de stabilité pour éviter les crashs ou bugs intempestifs. C’est toujours bon à prendre.

La mise à jour #10 d’EA Sports FC 25 avait marqué un tournant important pour les joueurs, notamment ceux du mode Ultimate Team. Le patch avait introduit plusieurs contenus très attendus, à commencer par le retour du mythique "Roma Trio" — Doumbia, Ibarbo et Gervinho — sous forme de cartes Héros. Franz Beckenbauer avait lui aussi fait son entrée en tant qu’Icône.

Source : EA