Déjà fort de nombreuses mises à jour, EA FC 25 n'a clairement pas fini de peaufiner sa stratégie sur le terrain. Electronic Arts indiquait que d'importants changements étaient en chantier pour répondre aux doléances des joueurs. Cela se traduit notamment par le nouveau patch qui nous intéresse ici, qui se penche principalement sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités attendues.

Neuvième patch stratégique pour EA FC 25

Le lancement d'EA FC 25 ne s'est pas fait sans heurts. Une large portion de joueurs déploraient des éléments manquants ou des mécaniques ne fonctionnant pas correctement. Doucement mais sûrement (peut-être un peu trop au goût de certains), le titre peaufine sa formule en répondant aux retours de sa communauté. Une première étape en ce sens prend la forme du neuvième patch du jeu, disponible dès maintenant, et qui se concentre sur l'ajout de diverses fonctionnalités.

À commencer par une augmentation du nombre d'évolutions actives et des Starter Packs repensés. Les joueurs d'EA FC 25 pourront donc désormais avoir deux évolutions actives simultanément, au lieu d'une seule. De l'autre côté, les Starter Packs pour les nouveaux clubs FUT devraient être plus pertinents dans leur tirage par rapport à la saison en cours.

Les autres fonctionnalités ajoutées sur EA FC 25 s'intéressent à l'aspect compétitif du jeu. D'une part, la mise à jour introduit dans FUT un nouveau filtre de recherche basé sur le classement global des joueurs. Ce filtre permettra de rechercher des OVR précis au niveau des clubs, SBC, Rush et Evolutions. Enfin, les matchs se terminant prématurément dans FUT ne devraient plus être autant une perte de temps. Si un joueur quitte la partie avant la fin dans certaines conditions comme partir après la mi-temps ou après un tir au penalty ou la réception d'un carton rouge, le gagnant recevra malgré tout une partie des récompenses attendues. Cette fonctionnalité devrait être peaufinée plus avant via de futurs patchs. Pour plus de détail, rendez-vous sur la page dédiée à la mise à jour via le site officiel d'EA FC 25.

Source : Site officiel d'Electronic Arts