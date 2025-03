Une fois de plus, EA FC 25 montre qu’il est à l’écoute des joueurs et s’apprête à proposer une belle mise à jour avec plusieurs ajustements côté gameplay. Mais ce n’est pas tout : d’autres changements sont également prévus dans le reste du jeu de football.

EA Sports vient de lever le voile sur la mise à jour #10 de EA FC 25, et elle risque de faire plaisir à de nombreux fans. Cette nouvelle version apporte du contenu très attendu, en particulier pour les joueurs du mode Ultimate Team. Au programme : le retour de visages bien connus, quelques nouveautés côté gameplay, et plusieurs correctifs dans tous les modes de jeu.

Le retour du célèbre “Roma Trio” dans Ultimate Team pour EA FC 25

C’est l’une des annonces qui fait le plus parler. Seydou Doumbia, Victor Ibarbo et Gervinho, surnommés à l’époque le Roma Trio, reviennent dans le jeu EA FC 25. Ils seront disponibles dès le 14 mars sous forme de cartes Héros, dans le cadre de la seconde semaine de l’événement FUT Birthday. Un clin d’œil aux anciens joueurs de FIFA, qui se souviennent sûrement des performances redoutables de ce trio ultra rapide.

Autre ajout marquant : Franz Beckenbauer va faire son retour dans Ultimate Team, cette fois en tant que carte Icône. Il sera disponible un peu plus tard, le 21 mars. De quoi renforcer votre équipe avec une légende du football.

Un nouveau style de tir fait son entrée

Côté gameplay, EA ajoute un tout nouveau style de jeu à EA FC 25 : le Low Driven Shot. Ce tir tendu, rapide et précis, s’active avec une pression courte sur la touche de tir. Ce nouveau style de tir apporte plusieurs avantages en match. Les tirs au sol gagnent en précision, ce qui permet de mieux ajuster ses frappes face au gardien. La balle part également plus vite, rendant les tirs plus difficiles à arrêter. Enfin, l'exécution du geste est plus rapide, ce qui offre un vrai gain de réactivité dans les situations de dernière seconde. Une version encore plus efficace, Low Driven Shot PlayStyle+, est également prévue pour les joueurs les plus techniques.

Des ajustements utiles pour tous les joueurs de EA FC 25

La mise à jour EA FC 25 ne se limite pas à Ultimate Team. Plusieurs améliorations ont été apportées dans les autres modes, avec notamment :

Une IA plus agressive sur les tirs à distance

Une meilleure précision des têtes défensives

Des corrections sur certaines animations de gardien

Mais aussi des ajustements sur le comportement défensif de l’IA

Des petits détails qui, mis bout à bout, améliorent l’expérience de jeu EA FC 25 au quotidien.

Dans le mode Clubs, plusieurs bugs de stabilité ont été corrigés. Même chose dans le mode Carrière, où l’interface du hub central a été repensée pour être plus lisible. Des problèmes d’affichage ou de transferts ont également été corrigés. Côté contenu, deux ajouts notables à signaler :

L’équipe “Classic XI” fait son retour dans le mode Coup d’envoi et les matchs amicaux en ligne.

fait son retour dans le mode Coup d’envoi et les matchs amicaux en ligne. L’équipe nationale féminine du Canada est désormais jouable dans plusieurs modes.

Pour l’instant, EA n’a pas donné de date précise pour le déploiement du patch EA FC 25, mais celui-ci est prévu dans le courant de la semaine. Seules les dates des nouvelles cartes sont confirmées : le 14 mars pour le Roma Trio, le 21 mars pour Beckenbauer.

Source : EA