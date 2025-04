La saison a été bonne pour EA FC 25. Sans concurrent direct suffisamment solide pour rivaliser sur le terrain des simulations de football, le dernier venu d'Electronic Arts continue de mener le jeu. Cependant, certaines nouveautés ne sont pas toujours au goût des fans. Un gros changement pour la licence pourrait d'ailleurs s'opérer très bientôt d'après plusieurs leaks. Or, ça risque de mettre une partie des joueuses et joueurs en colère.

EA FC 25 pourrait faire un pari risqué

Le maître actuel des jeux de foot a su améliorer son expérience progressivement depuis sa sortie en septembre 2024. Effectivement, les équipes d'Electronic Arts ne lésinent pas sur les patchs et les contenus additionnels gratuits. Mais, visiblement, elles ont pensé à un nouveau système pour EA FC 25 qui pourrait changer la donne pour beaucoup, et ce, dès la semaine prochaine à en croire les leaks.

Selon le compte X Asy Fut, spécialisé sur l'actualité d'EA FC 25, l'éditeur aurait pour projet de mettre en place un pass payant pour le mode Ultimate Team du jeu. En somme, les joueuses et joueurs souscriraient à un abonnement mensuel afin d'obtenir des récompenses, généralement cosmétiques, au fil de leurs parties.

Ce principe de pass payant est déjà répandu sur le marché des jeux-service, l'instar des DotA 2, Fortnite et autres GTA Online. En l'occurrence, ce système reste cohérent avec l'Ultimate Team d'EA FC 25. Ce mode vous propose de créer votre propre équipe. Mais, jusqu'à présent, les nouveautés pour personnaliser celles-ci étaient gratuites.

EA FC 25 prendrait donc un tournant bien particulier pour la franchise. Sur le fond, certains joueurs ne se disent pas contre, à condition que le coût en vaille la peine1. Il y en a même qui y voient une occasion d'avoir enfin des packs cosmétiques plus intéressants, tant que cela ne dépasse pas les 10 euros / mois2.

En revanche, d'autres expriment déjà leur mécontentement. Puisque le jeu est payant au départ, plusieurs internautes y voient seulement un moyen pour Electronic Arts de soutirer toujours plus d'argent au public d'EA FC 25. Cela serait encore acceptable pour la plupart si le titre était free-to-play, mais ce n'est pas le cas3 et 4. Qui plus, l'intégration d'un pass payant questionne quant au futur de la licence, notamment avec les premiers leaks de FC 26.