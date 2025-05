Dévoilé à l’occasion des Game Awards 2024, le nouveau jeu des créateurs de SIFU en a assurément surpris plus d’un. Délaissant l’art du kung-fu ayant propulsé le studio français sous le feu des projecteurs il y a trois ans, Rematch entend désormais proposer une nouvelle vision du jeu de foot en ligne, avec une expérience très arcade n’étant pas sans rappeler un certain Rocket League. Et visiblement, ce cocktail détonnant semble largement séduire les joueurs puisque le titre n’est même pas encore sorti qu’il enregistre déjà des résultats records, meilleurs qu'EA FC 25.

Rematch est déjà un carton avant sa sortie

En effet, à quelques encablures de son lancement, Rematch, s’est offert une ultime bêta dont le coup d’envoi a été donné le 28 mai dernier à 14h. Et avec plus de 2,5 millions d’inscrits selon le studio, nul doute que le public a répondu présent. Naturellement, tout le monde n’a cependant pas pu avoir son accès à Rematch. Et pourtant, cela n’a pas empêché ce dernier de réaliser des résultats exceptionnels sur Steam, où il est parvenu à aller tutoyer des jeux comme Helldivers 2 et Marvel Rivals dans le Top 10 en moins de 24h.

Plus impressionnant encore, avec un pic à 146 573 joueurs enregistré le jour de son lancement, la bêta finale de Rematch a d’ores et déjà dépassé des mastodontes du genre comme EA Sports FC et FIFA auparavant. À titre d’exemple, FIFA 23, qui a réalisé les meilleurs scores de la franchise sur Steam ces dernières années, n’a connu qu’un pic à 110 878 joueurs, tandis que le dernier opus en date, EA FC 25, est quant à lui monté jusqu’à 110 026 joueurs « seulement ». Autant dire que cela n’augure que du bon pour l’avenir du jeu de Sloclap, donc.

Un jeu prévu pour durer

Disponible jusqu’au samedi 31 mai à 14h, la bêta de Rematch permet actuellement aux joueurs ayant obtenu leur accès de tester trois des modes de jeu prévus pour le titre : le mode 5v5, le mode 4v4, et enfin le mode 3v3, qui est une nouveauté de cette bêta finale. D’ailleurs, si vous êtes sur PS5, sachez que le studio a annoncé qu’il n’était désormais plus nécessaire d’attendre une invitation pour pouvoir y participer. En revanche, les accès restent limités pour la version Steam et la version Xbox.

Cela dit, que ceux qui n’auront pas la chance d’y participer se rassurent : la sortie du jeu est à présent imminente. Rematch arrivera en effet dès le 19 juin prochain sur PS5, Xbox Series et PC au prix de 24,99€. Il sera par ailleurs inclus dans le catalogue du Xbox Game Pass. Et s’il vous fallait une raison supplémentaire de passer à la caisse, sachez que Sloclap a partagé son intention de suivre le jeu avec un rythme soutenu. Au programme notamment : des modes de jeu supplémentaires, des fonctionnalités inédites, et bien sûr de nouvelles maps et plus de skins à venir avec le temps.

Source : SteamDB, Sloclap