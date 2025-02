Depuis son lancement en septembre, EA FC 25 continue d’évoluer pour répondre aux attentes des joueurs. Petit à petit, Electronic Arts apporte des mises à jour pour améliorer l’expérience. Et aujourd’hui, une annonce majeure vient enthousiasmer les fans de football.

EA FC 25 régale les nostaligiques

Grande surprise pour les joueurs de EA FC 25 ! Diego Maradona fait son retour dans le jeu après plusieurs années d'absence. Pour célébrer l’événement, EA Sports offre une carte gratuite de la légende argentine à tous ceux qui se connecteront au jeu dans les prochaines semaines. Une occasion à ne pas manquer ! C'est clairement un véritable monument du foot.

Maradona avait été retiré du jeu en mars 2022 à cause d’un conflit juridique sur ses droits d’image. Depuis, son absence laissait un vide parmi les icônes du football. Mais bonne nouvelle, EA a enfin trouvé un accord, et le célèbre numéro 10 est de retour dans EA FC 25. Offrir une carte gratuite et évolutive de Maradona est une belle surprise pour les joueurs. C’est l’une des plus belles récompenses jamais offertes par EA.

Comment obtenir la carte gratuite de Maradona ?

C’est très simple ! Il suffit de se connecter au jeu EA FC 25 dans le mois à venir pour recevoir une carte spéciale Maradona. Elle marque son retour pendant l’événement Grassroot Greats, qui se déroulera sur deux semaines. Et ce n’est pas tout : cette carte est évolutive !

La carte commence avec une note de 77 en référence à ses débuts en sélection à 16 ans, lors d’un match contre la Hongrie en 1977. Mais grâce au système Diego’s Dream Evolution, il est possible d’améliorer Maradona en suivant les grandes étapes de sa carrière.

Première évolution : montée en puissance.

Deuxième évolution : au sommet avec le Napoli.

Dernière évolution : une carte à 89 de général, représentant son sacre en Coupe UEFA 1989 avec Naples.

Une autre évolution plus puissante sera aussi disponible, mais cette fois, elle ne sera pas gratuite. Pour l’obtenir, il faudra utiliser des FC Points ou des pièces du jeu.

Source : EA