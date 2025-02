La compétition FC Pro Open touche à son apogée sur EA FC 25. Après huit semaines de matchs acharnés, il ne reste plus que 12 joueurs en lice. Tous sont prêts à s’affronter pour décrocher le titre tant convoité. La grande finale aura lieu le 1er février 2025, à Londres, dans les studios de la BBC. Bonne nouvelle pour les fans : l’événement sera diffusé en direct sur Twitch et YouTube. Et ce n’est pas tout. En regardant le tournoi, il sera possible d’obtenir des récompenses exclusives pour Ultimate Team.

Un affrontement de haut niveau sur EA FC 25

Depuis le début de la saison, 24 des meilleurs joueurs du monde de EA FC 25 se sont disputé leur place dans cette grande finale. Maintenant, ils ne sont plus que 12. L’enjeu est immense. Il s’agit non seulement de décrocher le titre, mais aussi d’inscrire son nom dans l’histoire du FC Pro Open. Le niveau promet d’être exceptionnel, et l’ambiance électrique. Mais cette finale n’est pas réservée qu’aux pros. Les spectateurs aussi ont un rôle à jouer.

Suivre l’événement en direct permet d’obtenir des récompenses spéciales à utiliser dans Ultimate Team. Il suffit de regarder le match sur Twitch ou YouTube pendant une certaine durée pour débloquer des packs et des joueurs.

Voici la liste des bonus disponibles :

15 minutes de visionnage → Pack Jumbo Rare Players

→ Pack Jumbo Rare Players 30 minutes de visionnage → Carte prêt de Xavi Simons (9 matchs)

→ Carte prêt de Xavi Simons (9 matchs) 60 minutes de visionnage → Pack 81+ x 11

→ Pack 81+ x 11 Gagner 4 matchs dans Ultimate Team → Pack Gold Premium

Toutes ces récompenses sont non échangeables et limitées à un seul exemplaire EA FC 25 par compte EA.

FC Pro Open

Comment récupérer ses récompenses ?

Pour profiter des récompenses EA FC 25, il faut lier son compte EA à la plateforme sur laquelle vous regardez l’événement.

Sur Twitch :

Assurez-vous d’avoir un club Ultimate Team EA FC 25 actif. Connectez-vous à la page de liaison EA-Twitch. Vérifiez que votre compte EA est bien associé à votre compte Twitch. Regardez la finale pendant la durée requise. Réclamez votre récompense depuis l’inventaire des Drops Twitch. Connectez-vous à Ultimate Team pour récupérer vos bonus.

Sur YouTube :

Ouvrez les paramètres YouTube et allez dans Applications connectées. Associez votre compte EA en sélectionnant Electronic Arts. Regardez la finale en direct. Vos récompenses seront créditées automatiquement sous 24 heures.

