Un très beau cadeau, qui met en scène l'une des plus grandes légendes du football français et international, est encore offert dans EA Sports FC 25. Mais c'est le moment ou jamais de le récupérer.

EA Sports FC 25 a eu le droit à une nouvelle mise à jour 9 qui augmente le nombre d'évolutions actives, introduit un filtre de recherche basé sur le classement des joueurs dans FUT, et permet des tirages plus pertinents pour les Starter Packs des nouveaux clubs par rapport à la saison en cours. De plus, ce patch rééquilibre également les choses si une rencontre se termine avant l'heure, parce qu'un adversaire n'aime pas la tournure du match par exemple, notamment en cas d'égalité pour les parties solo Division Rivals Ultimate Team et Champion, ainsi que coop Division Rivals Ultimate Team.

Une Icône en cadeau dans EA Sports FC 25

La carte Icône Diego Maradona va débarquer dans EA FC 25 dès le 14 février 2024 si l'on en croit un post d'Electronic Arts, qui confirme ainsi un récent leak. Après un « litige juridique avec des partis tiers », l'éditeur avait purement et simplement supprimé le footballeur argentin du très prisé mode FUT (Football Ultimate Team) de FIFA 22. Son retour sera donc un événement pour tous les fans du sportif, et en particulier les joueuses et joueurs du titre d'Electronic Arts.

Pendant, ce temps, EA Sports FC 25 offre un très beau cadeau en lien avec une autre légende absolue du ballon rond, Zinédine Zidane. La carte Icône TOTY (l'Équipe de l'Année Tous les Temps), qui a une note de 90, est offerte si vous la récupérez avant ce vendredi 14 février 2025. Il faut donc faire vite. « Faites progresser votre équipe de rêve dans EA Sports FC 25 avec l'élément j. ICÔNE Équipe de l'année 2002 Zinédine Zidane pour rendre hommage à cette année historique qui a permis à Zizou de remporter la Champions League dès sa première saison au Real Madrid ».

Grâce au système Évolutions d'EA FC 25, il est possible de faire grimper cette carte Icône TOTY Zinédine Zidane de 90 à 94. Mais sous réserve de vous y prendre avant le 13 mars 2025. « Les membres du club peuvent faire passer leur élément j. Zidane d'une GÉN originale de 90 à 94 via Évolutions. Vous devez commencer l'Évolution avant le 13 mars pour pouvoir effectuer les améliorations ». En faisant cela, vous augmenterez les stats en plus d'avoir le style de jeu+ Tir puissant. Pour récupérer la carte gratuitement dans EA Sports FC 25, il faut se connecter à Ultimate Team avant ce vendredi 14 février 2025. Plutôt simple, non ? Le jeu est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Source : Electronic Arts.