Depuis sa sortie en septembre dernier, EA FC 25 a encore du chemin à faire pour être à la hauteur des attentes des fans. Doucement mais sûrement, le titre d'Electronic Arts se met à jour pour arriver à cet objectif. En parallèle de cela, le titre fait une grande annonce qui devrait plaire aux aficionados du football.

Le 14 février à venir est une date qui pourrait être importante pour EA FC 25, et la franchise de football d'Electronic Arts en général. Sur son compte X.com officiel, le titre annonce en effet le grand retour d'une légende de la profession, « suspendue » depuis FIFA 22 en raison de « litige juridique avec des partis tiers ». Feu le joueur argentin Diego Maradona va donc faire son grand retour sur le terrain dans quelques petits jours.

Pour la petite histoire, celui-ci n'était pas revenu sur un jeu FIFA ou le prédécesseur d'EA FC 25, la faute à des négociations de droit de la part d'Electronic Arts avec le mauvais parti. La firme avait en effet signé un accord commercial avec Stefano Ceci, l'ancien manager de Diego Maradona. Sauf que celui-ci n'avait aucune autorité légale de céder de tels droits à l'éditeur. Ceux-ci avaient en réalité été cédés par l'avocat du joueur à sa société Sattvica avant sa mort en 2020. Laquelle s'est vue l'année suivante interdire d'utiliser lesdits droits suite à une plainte des filles de Maradona.

Leur plainte a finalement été révoquée, permettant visiblement à Electronic Arts de trouver une solution à cet imbroglio juridique. Quoi qu'il en soit, le célébrissime joueur fera bien son retour sur EA FC 25 très bientôt. La forme que prendra son retour n'a en revanche pas été précisée. Gageons toutefois que cela se fera par le biais du fameux mode Ultimate Team, et très probablement en tant que l'un des joueurs les plus rares et de plus haut niveau possible.

Source : EA Sports FC sur X.com