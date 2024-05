Comme souvent depuis plusieurs mois, EA FC 24 parvient à faire rager les joueurs suite à des bugs ou des changements. Et justement, c'est de nouveau le cas aujourd'hui. Explications.

Une vague de mécontentement s'est abattue sur la communauté des fans d'EA FC 24, suite à une mise à jour récente qui a modifié les récompenses obtenues durant la Weekend League du jeu. Cette modification a particulièrement touché les récompenses de la Ligue 1 Team of the Season, incluant des versions spéciales de joueurs comme Kylian Mbappé, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du jeu.

EA FC 24 fait rager, encore

Lors de la dernière Weekend League, les joueurs qui ont terminé leurs matchs dès le vendredi ont remarqué que les récompenses étaient exceptionnellement généreuses, offrant un accès fréquent à des joueurs de haut niveau tels que Mbappé et Dembélé. Cet avantage inhabituel a rapidement circulé parmi la communauté, incitant de nombreux joueurs à terminer leurs matchs dans l'espoir de bénéficier de ces récompenses améliorées.

Peu après, un communiqué sur le compte EA Sports FC Direct Communications X a annoncé la découverte d'un problème lié aux Champions Player Pick rewards, qui a été corrigé directement dans le jeu. Selon EA, les résultats obtenus par les joueurs n'étaient pas prévus, ce qui a nécessité un ajustement rapide.

La communauté râle

Cette situation a ravivé le débat sur la transparence des probabilités dans les récompenses de jeu et l'équité des pratiques d'EA. De nombreux joueurs estiment que les ajustements fréquents et les problèmes persistants avec les serveurs et la compensation de latence nuisent à l'expérience de jeu.

Bien que les polémiques puissent temporairement affecter la perception de la marque, les titres d'EA continuent de réaliser des ventes robustes, signe que la franchise a su maintenir une base solide de joueurs malgré les controverses.