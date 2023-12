EA FC 24 continue encore d'être peaufiné par Electronic Arts. En même temps, un jeu n'est jamais vraiment parfait, et on peut toujours l'améliorer d'une manière ou d'une autre. Cette fois, le studio a une idée en tête : célébrer la période des fêtes de Noël avec... une mise à jour. Celle-ci ne va pas tarder à être déployée, et elle va accueillir quelques changements bienvenus dans l'expérience.

EA FC 24 s'offre une mise à jour avant Noël

Pour le coup, il ne s'agit pas d'un énorme patch qui va drastiquement modifier les matchs dans EA FC 24. On a surtout affaire à des petites retouches, et des corrections de bugs un peu gênants. Il y a tout de même un bel ajout à relever pour l'Ultimate Team, avec 92 éléments de joueurs en plus, et une centaine de visages de stars inédits. Ainsi, vous allez pouvoir vous montrer davantage créatif lors de vos offenses au centre du terrain et au niveau des lignes de touche.

Outre cette update, sachez qu'un beau cadeau vous attend sur EA FC 24 à partir du 18 décembre prochain. Jusqu'au 16 janvier, vous pourrez bénéficier d'une récompense gratuite, juste pour avoir joué au jeu. Elle prendra la forme d'un objet Ultimate Team exclusif et non-échangeable. Il sera à l'effigie de l'une des stars de la compétition qui sont au nombre de six : Jack Grealish, Ousmane Dembélé, Federico Chiesa, Florian Wirtz, Virgil Van Djik et Álvaro Morata. C'est une offre plutôt alléchante.

Enfin, n'oubliez pas la plus grande annonce concernant EA FC 24, c'est-à-dire l'arrivée de L'UEFA EURO 2024. Pour ceux du fond, c'est le plus grand tournoi par équipes nationales d'Europe. Il débarquera dans le cadre d'une mise à jour gratuite disponible à l'été prochain. Le coup d'envoi devrait se faire plus précisément le vendredi 14 juin 2024. Il faut donc faire preuve d'encore un peu de patience, mais ça promet de beaux moments sur le terrain.

Notes de patch de la mise à jour 6

Voici la liste complète des changements apportés par la sixième mise à jour pour EA FC 24. Comme nous l'avons dit plus haut, il n'y a rien de renversant à relever. Par contre, l'expérience footballistique sera plus agréable, et moins encline à souffrir de bugs divers et variés.